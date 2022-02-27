18:05 27.02.2022 (обновлено: 18:38 27.02.2022)
На Украине заявили о начале переговоров с Россией в Гомеле
Агентство УНИАН сообщило о начале переговоров России и Украины в Гомеле
Национальные флаги Украины и России
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что переговоры делегаций РФ и Украины начались, сообщает украинское агентство УНИАН.
Однако спустя несколько минут российская сторона опровергла эти сообщения.
"Стороны только прибывают к месту их проведения", — сказали журналистам.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Зеленским.
"Переговоры Украина - РФ стартовали - Вениславский", - пишет агентство.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Опубликовано: Севастиан Котов