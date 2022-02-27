https://ria.ru/20220227/peregovory-1775407147.html

На Украине заявили о начале переговоров с Россией в Гомеле

На Украине заявили о начале переговоров с Россией в Гомеле - РИА Новости, 27.02.2022

На Украине заявили о начале переговоров с Россией в Гомеле

Представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что переговоры делегаций РФ и Украины начались, сообщает украинское... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T18:05

2022-02-27T18:05

2022-02-27T18:38

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что переговоры делегаций РФ и Украины начались, сообщает украинское агентство УНИАН.Однако спустя несколько минут российская сторона опровергла эти сообщения."Стороны только прибывают к месту их проведения", — сказали журналистам.Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Зеленским."Переговоры Украина - РФ стартовали - Вениславский", - пишет агентство.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

https://ria.ru/20220227/kuleba-1775404120.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, украина, в мире, киев