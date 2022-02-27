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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/peregovory-1775407147.html
На Украине заявили о начале переговоров с Россией в Гомеле
На Украине заявили о начале переговоров с Россией в Гомеле - РИА Новости, 27.02.2022
На Украине заявили о начале переговоров с Россией в Гомеле
Представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что переговоры делегаций РФ и Украины начались, сообщает украинское... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T18:05
2022-02-27T18:38
россия
украина
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киев
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что переговоры делегаций РФ и Украины начались, сообщает украинское агентство УНИАН.Однако спустя несколько минут российская сторона опровергла эти сообщения."Стороны только прибывают к месту их проведения", — сказали журналистам.Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Зеленским."Переговоры Украина - РФ стартовали - Вениславский", - пишет агентство.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
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россия, украина, в мире, киев
18:05 27.02.2022 (обновлено: 18:38 27.02.2022)
 
На Украине заявили о начале переговоров с Россией в Гомеле

Агентство УНИАН сообщило о начале переговоров России и Украины в Гомеле

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкНациональные флаги Украины и России
Национальные флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Национальные флаги Украины и России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что переговоры делегаций РФ и Украины начались, сообщает украинское агентство УНИАН.
Однако спустя несколько минут российская сторона опровергла эти сообщения.
"Стороны только прибывают к месту их проведения", — сказали журналистам.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Зеленским.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 17:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины не исключил, что итогом переговоров с Россией будет мир
"Переговоры Украина - РФ стартовали - Вениславский", - пишет агентство.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принимает участие в круглом столе министров обороны стран НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 18:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Генсек НАТО поддержал решение Зеленского о переговорах с Россией
Опубликовано: Севастиан Котов
 
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