16:41 27.02.2022 (обновлено: 17:16 27.02.2022)
Офис Зеленского подтвердил проведение встречи с российской делегацией
В Киеве подтвердили переговоры с российской делегацией на белорусско-украинской границе
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского подтвердил, что делегация Киева встретится с РФ для переговоров на украинско-белорусской границе в районе реки Припять.
Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил РИА Новости, что переговоры могут пройти в воскресенье в Белоруссии, состав украинской делегации пока неизвестен.
"Александр Лукашенко позвонил по телефону Владимиру Зеленскому. Политики договорились, что украинская делегация встретится с русским без предварительных условий на украинско-белорусской границе в районе реки Припять. Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле", - говорится в сообщении офиса Зеленского в Telegram.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Максим Зубков