https://ria.ru/20220227/peregovory-1775395830.html

Офис Зеленского подтвердил проведение встречи с российской делегацией

Офис Зеленского подтвердил проведение встречи с российской делегацией - РИА Новости, 27.02.2022

Офис Зеленского подтвердил проведение встречи с российской делегацией

Офис Владимира Зеленского подтвердил, что делегация Киева встретится с РФ для переговоров на украинско-белорусской границе в районе реки Припять. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T16:41

2022-02-27T16:41

2022-02-27T17:16

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского подтвердил, что делегация Киева встретится с РФ для переговоров на украинско-белорусской границе в районе реки Припять.Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил РИА Новости, что переговоры могут пройти в воскресенье в Белоруссии, состав украинской делегации пока неизвестен."Александр Лукашенко позвонил по телефону Владимиру Зеленскому. Политики договорились, что украинская делегация встретится с русским без предварительных условий на украинско-белорусской границе в районе реки Припять. Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле", - говорится в сообщении офиса Зеленского в Telegram.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Максим Зубков

белоруссия, россия, украина, в мире, владимир зеленский, владимир путин, александр лукашенко, киев