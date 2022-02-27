https://ria.ru/20220227/peregovory-1775393225.html
Слуцкий рассказал о роли Лукашенко в согласии Киева на переговоры
Слуцкий рассказал о роли Лукашенко в согласии Киева на переговоры - РИА Новости, 27.02.2022
Слуцкий рассказал о роли Лукашенко в согласии Киева на переговоры
Отраден тот факт, что Киев все же согласился на переговоры в Гомельской области, определенную роль здесь сыграл президент Белоруссии Александр Лукашенко, сказал РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T16:24
2022-02-27T16:24
2022-02-27T16:24
в мире
леонид слуцкий (политик)
александр лукашенко
владимир зеленский
владимир мединский
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Отраден тот факт, что Киев все же согласился на переговоры в Гомельской области, определенную роль здесь сыграл президент Белоруссии Александр Лукашенко, сказал журналистам член делегации переговорщиков от РФ Леонид Слуцкий."Во-первых, уже тот факт, безусловно, отрадный, что нас наконец-то услышали, и, конечно, очевидно, здесь сыграл определенную роль Александр Григорьевич Лукашенко в разговоре с Зеленским", - сказал Слуцкий.Он подчеркнул, что с украинской стороны были видны колебания, но все же они приняли решение ехать, "вопреки предположениям всякого рода пессимистов, которые зря злорадствовали сегодня в течение дня"."У нас, безусловно, нет права провести эти переговоры как-то непрофессионально, мы готовы к подробному, глубокому обмену мнениями с украинской делегацией", - добавил он, но, насколько будет готова к переговорам украинская сторона, получится узнать уже через несколько часов.
https://ria.ru/20220227/peregovory-1775368001.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, леонид слуцкий (политик), александр лукашенко, владимир зеленский, владимир мединский
Слуцкий рассказал о роли Лукашенко в согласии Киева на переговоры
Слуцкий: Лукашенко сыграл определенную роль в том, что Киев согласился на переговоры
МИНСК, 27 фев - РИА Новости.
Отраден тот факт, что Киев все же согласился на переговоры в Гомельской области, определенную роль здесь сыграл президент Белоруссии Александр Лукашенко, сказал журналистам член делегации переговорщиков от РФ Леонид Слуцкий
.
"Во-первых, уже тот факт, безусловно, отрадный, что нас наконец-то услышали, и, конечно, очевидно, здесь сыграл определенную роль Александр Григорьевич Лукашенко в разговоре с Зеленским", - сказал Слуцкий.
Он подчеркнул, что с украинской стороны были видны колебания, но все же они приняли решение ехать, "вопреки предположениям всякого рода пессимистов, которые зря злорадствовали сегодня в течение дня".
"У нас, безусловно, нет права провести эти переговоры как-то непрофессионально, мы готовы к подробному, глубокому обмену мнениями с украинской делегацией", - добавил он, но, насколько будет готова к переговорам украинская сторона, получится узнать уже через несколько часов.