https://ria.ru/20220227/peregovory-1775393225.html

Слуцкий рассказал о роли Лукашенко в согласии Киева на переговоры

Слуцкий рассказал о роли Лукашенко в согласии Киева на переговоры - РИА Новости, 27.02.2022

Слуцкий рассказал о роли Лукашенко в согласии Киева на переговоры

Отраден тот факт, что Киев все же согласился на переговоры в Гомельской области, определенную роль здесь сыграл президент Белоруссии Александр Лукашенко, сказал РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T16:24

2022-02-27T16:24

2022-02-27T16:24

в мире

леонид слуцкий (политик)

александр лукашенко

владимир зеленский

владимир мединский

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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Отраден тот факт, что Киев все же согласился на переговоры в Гомельской области, определенную роль здесь сыграл президент Белоруссии Александр Лукашенко, сказал журналистам член делегации переговорщиков от РФ Леонид Слуцкий."Во-первых, уже тот факт, безусловно, отрадный, что нас наконец-то услышали, и, конечно, очевидно, здесь сыграл определенную роль Александр Григорьевич Лукашенко в разговоре с Зеленским", - сказал Слуцкий.Он подчеркнул, что с украинской стороны были видны колебания, но все же они приняли решение ехать, "вопреки предположениям всякого рода пессимистов, которые зря злорадствовали сегодня в течение дня"."У нас, безусловно, нет права провести эти переговоры как-то непрофессионально, мы готовы к подробному, глубокому обмену мнениями с украинской делегацией", - добавил он, но, насколько будет готова к переговорам украинская сторона, получится узнать уже через несколько часов.

https://ria.ru/20220227/peregovory-1775368001.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, леонид слуцкий (политик), александр лукашенко, владимир зеленский, владимир мединский