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Слуцкий рассказал о роли Лукашенко в согласии Киева на переговоры
Слуцкий рассказал о роли Лукашенко в согласии Киева на переговоры - РИА Новости, 27.02.2022
Слуцкий рассказал о роли Лукашенко в согласии Киева на переговоры
Отраден тот факт, что Киев все же согласился на переговоры в Гомельской области, определенную роль здесь сыграл президент Белоруссии Александр Лукашенко, сказал РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T16:24
2022-02-27T16:24
в мире
леонид слуцкий (политик)
александр лукашенко
владимир зеленский
владимир мединский
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Отраден тот факт, что Киев все же согласился на переговоры в Гомельской области, определенную роль здесь сыграл президент Белоруссии Александр Лукашенко, сказал журналистам член делегации переговорщиков от РФ Леонид Слуцкий."Во-первых, уже тот факт, безусловно, отрадный, что нас наконец-то услышали, и, конечно, очевидно, здесь сыграл определенную роль Александр Григорьевич Лукашенко в разговоре с Зеленским", - сказал Слуцкий.Он подчеркнул, что с украинской стороны были видны колебания, но все же они приняли решение ехать, "вопреки предположениям всякого рода пессимистов, которые зря злорадствовали сегодня в течение дня"."У нас, безусловно, нет права провести эти переговоры как-то непрофессионально, мы готовы к подробному, глубокому обмену мнениями с украинской делегацией", - добавил он, но, насколько будет готова к переговорам украинская сторона, получится узнать уже через несколько часов.
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в мире, леонид слуцкий (политик), александр лукашенко, владимир зеленский, владимир мединский
16:24 27.02.2022
 
Слуцкий рассказал о роли Лукашенко в согласии Киева на переговоры

Слуцкий: Лукашенко сыграл определенную роль в том, что Киев согласился на переговоры

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Отраден тот факт, что Киев все же согласился на переговоры в Гомельской области, определенную роль здесь сыграл президент Белоруссии Александр Лукашенко, сказал журналистам член делегации переговорщиков от РФ Леонид Слуцкий.
"Во-первых, уже тот факт, безусловно, отрадный, что нас наконец-то услышали, и, конечно, очевидно, здесь сыграл определенную роль Александр Григорьевич Лукашенко в разговоре с Зеленским", - сказал Слуцкий.
Он подчеркнул, что с украинской стороны были видны колебания, но все же они приняли решение ехать, "вопреки предположениям всякого рода пессимистов, которые зря злорадствовали сегодня в течение дня".
"У нас, безусловно, нет права провести эти переговоры как-то непрофессионально, мы готовы к подробному, глубокому обмену мнениями с украинской делегацией", - добавил он, но, насколько будет готова к переговорам украинская сторона, получится узнать уже через несколько часов.
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 13:30
Слуцкий понадеялся, что пожелание Зеленского о мире не пустые слова
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреЛеонид Слуцкий (политик)Александр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийВладимир Мединский
 
 
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