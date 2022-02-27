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В Венгрии рассчитывают на скорое начало переговоров России и Украины
В Венгрии рассчитывают на скорое начало переговоров России и Украины - РИА Новости, 27.02.2022
В Венгрии рассчитывают на скорое начало переговоров России и Украины
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что переговоры между Россией и Украиной начнутся как можно быстрее. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T15:35
2022-02-27T15:35
в мире
венгрия
украина
ситуация в днр и лнр
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что переговоры между Россией и Украиной начнутся как можно быстрее."И Венгрия, и венгерский народ заинтересованы в мире. Для достижения мира необходимы переговоры. Мы бы хотели, чтобы Россия и Украина как можно быстрее сели за стол переговоров. Со своей стороны мы можем предложить место для их проведения. Если украинская и российская стороны согласятся на предложение, мы охотно примем их в Будапеште", - сказал Сийярто в ходе совместной пресс-конференции с председателем Закарпатской облгосадминистрации Виктором Микитой на контрольно-пропускном пункте Чоп-Захонь. Трансляция велась в аккаунте главы МИД в Facebook.Сийярто сообщил, что за последние два дня несколько раз общался как с российскими, так и с украинскими представителями, и ожидает их ответа на предложение.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220227/vengriya-1775364744.html
венгрия
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Екатерина Зайцева
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в мире, венгрия, украина, ситуация в днр и лнр, россия, владимир путин
15:35 27.02.2022
 
В Венгрии рассчитывают на скорое начало переговоров России и Украины

В МИД Венгрии рассчитывают на скорое начало переговоров между Россией и Украиной

© AP Photo / MTI /Zsolt SzigetvaryЗдание парламента в Будапеште
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© AP Photo / MTI /Zsolt Szigetvary
Здание парламента в Будапеште
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что переговоры между Россией и Украиной начнутся как можно быстрее.
Венгрия, и венгерский народ заинтересованы в мире. Для достижения мира необходимы переговоры. Мы бы хотели, чтобы Россия и Украина как можно быстрее сели за стол переговоров. Со своей стороны мы можем предложить место для их проведения. Если украинская и российская стороны согласятся на предложение, мы охотно примем их в Будапеште", - сказал Сийярто в ходе совместной пресс-конференции с председателем Закарпатской облгосадминистрации Виктором Микитой на контрольно-пропускном пункте Чоп-Захонь. Трансляция велась в аккаунте главы МИД в Facebook.
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Сийярто сообщил, что за последние два дня несколько раз общался как с российскими, так и с украинскими представителями, и ожидает их ответа на предложение.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреВенгрияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияВладимир Путин
 
 
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