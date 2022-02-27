В Венгрии рассчитывают на скорое начало переговоров России и Украины
В МИД Венгрии рассчитывают на скорое начало переговоров между Россией и Украиной
© AP Photo / MTI /Zsolt SzigetvaryЗдание парламента в Будапеште
© AP Photo / MTI /Zsolt Szigetvary
Здание парламента в Будапеште
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что переговоры между Россией и Украиной начнутся как можно быстрее.
"И Венгрия, и венгерский народ заинтересованы в мире. Для достижения мира необходимы переговоры. Мы бы хотели, чтобы Россия и Украина как можно быстрее сели за стол переговоров. Со своей стороны мы можем предложить место для их проведения. Если украинская и российская стороны согласятся на предложение, мы охотно примем их в Будапеште", - сказал Сийярто в ходе совместной пресс-конференции с председателем Закарпатской облгосадминистрации Виктором Микитой на контрольно-пропускном пункте Чоп-Захонь. Трансляция велась в аккаунте главы МИД в Facebook.
Сийярто сообщил, что за последние два дня несколько раз общался как с российскими, так и с украинскими представителями, и ожидает их ответа на предложение.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Екатерина Зайцева