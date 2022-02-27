https://ria.ru/20220227/peregovory-1775384606.html

В Венгрии рассчитывают на скорое начало переговоров России и Украины

В Венгрии рассчитывают на скорое начало переговоров России и Украины - РИА Новости, 27.02.2022

В Венгрии рассчитывают на скорое начало переговоров России и Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что переговоры между Россией и Украиной начнутся как можно быстрее. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T15:35

2022-02-27T15:35

2022-02-27T15:35

в мире

венгрия

украина

ситуация в днр и лнр

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571859218_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e46512161a5c84dd093c75d68c9bba83.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что переговоры между Россией и Украиной начнутся как можно быстрее."И Венгрия, и венгерский народ заинтересованы в мире. Для достижения мира необходимы переговоры. Мы бы хотели, чтобы Россия и Украина как можно быстрее сели за стол переговоров. Со своей стороны мы можем предложить место для их проведения. Если украинская и российская стороны согласятся на предложение, мы охотно примем их в Будапеште", - сказал Сийярто в ходе совместной пресс-конференции с председателем Закарпатской облгосадминистрации Виктором Микитой на контрольно-пропускном пункте Чоп-Захонь. Трансляция велась в аккаунте главы МИД в Facebook.Сийярто сообщил, что за последние два дня несколько раз общался как с российскими, так и с украинскими представителями, и ожидает их ответа на предложение.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220227/vengriya-1775364744.html

венгрия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, украина, ситуация в днр и лнр, россия, владимир путин