https://ria.ru/20220227/peregovory-1775380901.html

Путин заявил Беннету, что Киев не воспользовался возможностью переговоров

Путин заявил Беннету, что Киев не воспользовался возможностью переговоров - РИА Новости, 27.02.2022

Путин заявил Беннету, что Киев не воспользовался возможностью переговоров

Президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, что РФ готова к переговорам в Гомеле, а Киев, проявляя непоследовательность, до РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T15:11

2022-02-27T15:11

2022-02-27T15:11

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израиль

нафтали беннет

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, что РФ готова к переговорам в Гомеле, а Киев, проявляя непоследовательность, до сих пор не воспользовался возможностью, сообщили в пресс-службе Кремля."Было также отмечено, что российская делегация находится в белорусском городе Гомеле и готова к переговорам с представителями Киева, которые, проявляя непоследовательность, до сих пор не воспользовались этой возможностью", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220227/spetsoperatsiya-1775379471.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, киев, ситуация в днр и лнр, владимир путин, израиль, нафтали беннет