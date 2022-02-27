https://ria.ru/20220227/peregovory-1775380901.html
Путин заявил Беннету, что Киев не воспользовался возможностью переговоров
Путин заявил Беннету, что Киев не воспользовался возможностью переговоров - РИА Новости, 27.02.2022
Путин заявил Беннету, что Киев не воспользовался возможностью переговоров
Президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, что РФ готова к переговорам в Гомеле, а Киев, проявляя непоследовательность, до РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T15:11
2022-02-27T15:11
2022-02-27T15:11
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киев
ситуация в днр и лнр
владимир путин
израиль
нафтали беннет
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, что РФ готова к переговорам в Гомеле, а Киев, проявляя непоследовательность, до сих пор не воспользовался возможностью, сообщили в пресс-службе Кремля."Было также отмечено, что российская делегация находится в белорусском городе Гомеле и готова к переговорам с представителями Киева, которые, проявляя непоследовательность, до сих пор не воспользовались этой возможностью", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220227/spetsoperatsiya-1775379471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, киев, ситуация в днр и лнр, владимир путин, израиль, нафтали беннет
Путин заявил Беннету, что Киев не воспользовался возможностью переговоров
Путин заявил Беннету, что Киев проявил непоследовательность в вопросе переговоров