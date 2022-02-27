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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/peregovory-1775379664.html
Истекло время, объявленное Москвой на ожидание ответа Киева о переговорах
Истекло время, объявленное Москвой на ожидание ответа Киева о переговорах - РИА Новости, 27.02.2022
Истекло время, объявленное Москвой на ожидание ответа Киева о переговорах
В 15:00 истекло время, которое российская делегация объявила для ожидания переговоров с Украиной в Гомеле. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T15:02
2022-02-27T15:41
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
леонид слуцкий (политик)
владимир мединский
россия
минск
варшава
госдума рф
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В 15:00 истекло время, которое российская делегация объявила для ожидания переговоров с Украиной в Гомеле.Российская делегация прибыла в Белоруссию сегодня утром. Ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский, в состав входят заместители министра обороны и иностранных дел, посол в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Как пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков, Гомель как место для переговоров выбрала украинская сторона. Однако после того как россияне уже приехали туда, Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация готова провести встречу в Варшаве, Стамбуле, Баку или Вене, но Белоруссия ее не устраивает. Мединский отметил, что маршрут следования украинской делегации был согласован и детально проработан, ей была гарантирована абсолютная и полная безопасность.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Мадина Моргоева
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владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), владимир мединский, россия, минск, варшава, госдума рф, признание днр и лнр в россии
15:02 27.02.2022 (обновлено: 15:41 27.02.2022)
 
Истекло время, объявленное Москвой на ожидание ответа Киева о переговорах

Истекло время, объявленное делегацией России для ожидания переговоров с Украиной в Гомеле

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлава делегации переговорщиков от России Владимир Мединский перед пресс-конференцией российской делегации по ситуации с Украиной в Минске
Глава делегации переговорщиков от России Владимир Мединский перед пресс-конференцией российской делегации по ситуации с Украиной в Минске - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В 15:00 истекло время, которое российская делегация объявила для ожидания переговоров с Украиной в Гомеле.
Российская делегация прибыла в Белоруссию сегодня утром. Ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский, в состав входят заместители министра обороны и иностранных дел, посол в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
Как пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков, Гомель как место для переговоров выбрала украинская сторона. Однако после того как россияне уже приехали туда, Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация готова провести встречу в Варшаве, Стамбуле, Баку или Вене, но Белоруссия ее не устраивает.
Мединский отметил, что маршрут следования украинской делегации был согласован и детально проработан, ей была гарантирована абсолютная и полная безопасность.
В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийЛеонид Слуцкий (политик)Владимир МединскийРоссияМинскВаршаваГосдума РФПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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