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https://ria.ru/20220227/peregovory-1775370633.html
Киев демонстрирует нежелание решать конфликт миром, заявил Руденко
Киев демонстрирует нежелание решать конфликт миром, заявил Руденко - РИА Новости, 27.02.2022
Киев демонстрирует нежелание решать конфликт миром, заявил Руденко
Нежелание представителей Киева ехать на переговоры с Москвой в белорусский Гомель демонстрирует то, что у них нет политической воли решать конфликт миром,... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T13:50
2022-02-27T13:50
в мире
леонид слуцкий (политик)
владимир мединский
владимир зеленский
минск
госдума рф
россия
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Нежелание представителей Киева ехать на переговоры с Москвой в белорусский Гомель демонстрирует то, что у них нет политической воли решать конфликт миром, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Украина воздерживается от приезда в Гомель, наверное, это они должны рассказать подробно, потому что мы слышали заявление представителя президента, что он не собирается ехать. Для нас это показатель наличия или отсутствия политической воли или желания решать этот конфликт миром", - сказал Руденко, который входит в российскую делегацию.В делегацию РФ входят руководящие работники на уровне заместителей министра обороны РФ, МИД, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Глава официальной делегации переговорщиков - Владимир Мединский.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими. Он заявлял, что Россия ждет украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле, российская делегация готова к ним.Как позже заявил Мединский, российская делегация переговорщиков будет ждать в воскресенье ответа украинской стороны о подтверждении переговоров до 15:00 по местному времени.Ранее Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".
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в мире, леонид слуцкий (политик), владимир мединский, владимир зеленский, минск, госдума рф, россия, ситуация в днр и лнр
13:50 27.02.2022
 
Киев демонстрирует нежелание решать конфликт миром, заявил Руденко

Замглавы МИД Руденко: Киев не имеет политической воли для решения конфликта миром

© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Нежелание представителей Киева ехать на переговоры с Москвой в белорусский Гомель демонстрирует то, что у них нет политической воли решать конфликт миром, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Украина воздерживается от приезда в Гомель, наверное, это они должны рассказать подробно, потому что мы слышали заявление представителя президента, что он не собирается ехать. Для нас это показатель наличия или отсутствия политической воли или желания решать этот конфликт миром", - сказал Руденко, который входит в российскую делегацию.
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
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В делегацию РФ входят руководящие работники на уровне заместителей министра обороны РФ, МИД, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Глава официальной делегации переговорщиков - Владимир Мединский.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими. Он заявлял, что Россия ждет украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле, российская делегация готова к ним.
Как позже заявил Мединский, российская делегация переговорщиков будет ждать в воскресенье ответа украинской стороны о подтверждении переговоров до 15:00 по местному времени.
Ранее Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреЛеонид Слуцкий (политик)Владимир МединскийВладимир ЗеленскийМинскГосдума РФРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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