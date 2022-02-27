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https://ria.ru/20220227/peregovory-1775370004.html
Россия готова говорить об условиях мира на Украине, заявил Руденко
Россия готова говорить об условиях мира на Украине, заявил Руденко - РИА Новости, 27.02.2022
Россия готова говорить об условиях мира на Украине, заявил Руденко
Россия готова говорить о мире и условиях прекращения кровопролития на Украине, заявил член делегации российских переговорщиков с Киевом, замглавы МИД РФ Андрей... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T13:45
2022-02-27T13:45
россия
украина
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Россия готова говорить о мире и условиях прекращения кровопролития на Украине, заявил член делегации российских переговорщиков с Киевом, замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Вопрос не места, где собираться, вопрос - с чем ехать. Мы готовы говорить о мире, мы готовы говорить об условиях прекращения кровопролития, что поможет спасти жизни людей", - сказал он журналистам.Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят никаких ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
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россия, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин
13:45 27.02.2022
 
Россия готова говорить об условиях мира на Украине, заявил Руденко

Замглавы МИД Руденко: Россия готова говорить об условиях мира на Украине

© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Россия готова говорить о мире и условиях прекращения кровопролития на Украине, заявил член делегации российских переговорщиков с Киевом, замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Вопрос не места, где собираться, вопрос - с чем ехать. Мы готовы говорить о мире, мы готовы говорить об условиях прекращения кровопролития, что поможет спасти жизни людей", - сказал он журналистам.
Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят никаких ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 13:30
Слуцкий понадеялся, что пожелание Зеленского о мире не пустые слова
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
РоссияУкраинаВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир Путин
 
 
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