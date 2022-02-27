https://ria.ru/20220227/peregovory-1775370004.html

Россия готова говорить об условиях мира на Украине, заявил Руденко

Россия готова говорить об условиях мира на Украине, заявил Руденко - РИА Новости, 27.02.2022

Россия готова говорить об условиях мира на Украине, заявил Руденко

Россия готова говорить о мире и условиях прекращения кровопролития на Украине, заявил член делегации российских переговорщиков с Киевом, замглавы МИД РФ Андрей... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T13:45

2022-02-27T13:45

2022-02-27T13:45

россия

украина

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Россия готова говорить о мире и условиях прекращения кровопролития на Украине, заявил член делегации российских переговорщиков с Киевом, замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Вопрос не места, где собираться, вопрос - с чем ехать. Мы готовы говорить о мире, мы готовы говорить об условиях прекращения кровопролития, что поможет спасти жизни людей", - сказал он журналистам.Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят никаких ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.

https://ria.ru/20220227/peregovory-1775368001.html

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин