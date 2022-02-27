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Россия готова к переговорам с украинской стороной, заявил Слуцкий
Россия готова к переговорам с украинской стороной, заявил Слуцкий - РИА Новости, 27.02.2022
Россия готова к переговорам с украинской стороной, заявил Слуцкий
Российская делегация готова к переговорам с украинской стороной, время тянуть нельзя, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, член... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T13:36
2022-02-27T13:36
леонид слуцкий (политик)
россия
госдума рф
владимир мединский
владимир зеленский
украина
в мире
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Российская делегация готова к переговорам с украинской стороной, время тянуть нельзя, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, член делегации Леонид Слуцкий."Мы со своей стороны к переговорам абсолютно готовы", - рассказал Слуцкий журналистам.Парламентарий добавил, что сейчас "на карту поставлены жизни людей": "Тянуть не то что дни, а часы, совершенно преступно", - констатировал он.В делегацию РФ входят руководящие работники на уровне заместителей министра обороны РФ, МИД, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Глава официальной делегации переговорщиков - Владимир Мединский.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими. Он заявлял, что Россия ждет украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле, российская делегация готова к ним.Как позже заявил глава официальной делегации переговорщиков Владимир Мединский, российская делегация переговорщиков будет ждать в воскресенье ответа украинской стороны о подтверждении переговоров до 15:00 по местному времени.Ранее Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".
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леонид слуцкий (политик), россия, госдума рф, владимир мединский, владимир зеленский, украина, в мире
13:36 27.02.2022
 
Россия готова к переговорам с украинской стороной, заявил Слуцкий

Слуцкий: Россия готова к переговорам с украинской стороной, тянуть часы преступно

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Российская делегация готова к переговорам с украинской стороной, время тянуть нельзя, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, член делегации Леонид Слуцкий.
"Мы со своей стороны к переговорам абсолютно готовы", - рассказал Слуцкий журналистам.
Парламентарий добавил, что сейчас "на карту поставлены жизни людей": "Тянуть не то что дни, а часы, совершенно преступно", - констатировал он.
В делегацию РФ входят руководящие работники на уровне заместителей министра обороны РФ, МИД, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Глава официальной делегации переговорщиков - Владимир Мединский.
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими. Он заявлял, что Россия ждет украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле, российская делегация готова к ним.
Как позже заявил глава официальной делегации переговорщиков Владимир Мединский, российская делегация переговорщиков будет ждать в воскресенье ответа украинской стороны о подтверждении переговоров до 15:00 по местному времени.
Ранее Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Леонид Слуцкий (политик)РоссияГосдума РФВладимир МединскийВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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