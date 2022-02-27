https://ria.ru/20220227/peregovory-1775369020.html

Россия готова к переговорам с украинской стороной, заявил Слуцкий

Россия готова к переговорам с украинской стороной, заявил Слуцкий - РИА Новости, 27.02.2022

Россия готова к переговорам с украинской стороной, заявил Слуцкий

Российская делегация готова к переговорам с украинской стороной, время тянуть нельзя, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, член... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T13:36

2022-02-27T13:36

2022-02-27T13:36

леонид слуцкий (политик)

россия

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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Российская делегация готова к переговорам с украинской стороной, время тянуть нельзя, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, член делегации Леонид Слуцкий."Мы со своей стороны к переговорам абсолютно готовы", - рассказал Слуцкий журналистам.Парламентарий добавил, что сейчас "на карту поставлены жизни людей": "Тянуть не то что дни, а часы, совершенно преступно", - констатировал он.В делегацию РФ входят руководящие работники на уровне заместителей министра обороны РФ, МИД, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Глава официальной делегации переговорщиков - Владимир Мединский.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими. Он заявлял, что Россия ждет украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле, российская делегация готова к ним.Как позже заявил глава официальной делегации переговорщиков Владимир Мединский, российская делегация переговорщиков будет ждать в воскресенье ответа украинской стороны о подтверждении переговоров до 15:00 по местному времени.Ранее Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".

https://ria.ru/20220227/volodin-1775359048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

леонид слуцкий (политик), россия, госдума рф, владимир мединский, владимир зеленский, украина, в мире