Россия готова к переговорам с украинской стороной, заявил Слуцкий
Слуцкий: Россия готова к переговорам с украинской стороной, тянуть часы преступно
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Российская делегация готова к переговорам с украинской стороной, время тянуть нельзя, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, член делегации Леонид Слуцкий.
"Мы со своей стороны к переговорам абсолютно готовы", - рассказал Слуцкий журналистам.
Парламентарий добавил, что сейчас "на карту поставлены жизни людей": "Тянуть не то что дни, а часы, совершенно преступно", - констатировал он.
В делегацию РФ входят руководящие работники на уровне заместителей министра обороны РФ, МИД, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Глава официальной делегации переговорщиков - Владимир Мединский.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими. Он заявлял, что Россия ждет украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле, российская делегация готова к ним.
Как позже заявил глава официальной делегации переговорщиков Владимир Мединский, российская делегация переговорщиков будет ждать в воскресенье ответа украинской стороны о подтверждении переговоров до 15:00 по местному времени.
Ранее Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".
Опубликовано: Екатерина Зайцева