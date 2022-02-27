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Слуцкий понадеялся, что пожелание Зеленского о мире не пустые слова
Слуцкий понадеялся, что пожелание Зеленского о мире не пустые слова - РИА Новости, 27.02.2022
Слуцкий понадеялся, что пожелание Зеленского о мире не пустые слова
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду, что заявления Владимира Зеленского о желании мира не пустые слова, и... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T13:30
2022-02-27T13:30
в мире
леонид слуцкий (политик)
владимир зеленский
владимир мединский
россия
госдума рф
киев
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду, что заявления Владимира Зеленского о желании мира не пустые слова, и добавил, что если украинская сторона выступит с отказом или отговоркой от переговоров, ответственность за дальнейшее развитие событий будет лежать на украинских властях."Мы надеемся, что заявления Зеленского о желании мира не пустые слова. Чем быстрее начнётся переговорный процесс, тем больше будет спасено жизней", - написал политик в Telegram-канале и добавил, что делегация остается в Минске ждать до 15:00 подтверждения переговоров.Как добавил парламентарий, если российская сторона получит отказ от переговоров, "вся ответственность за дальнейшее развитие событий будет лежать на нынешней власти Украины".Кроме Мединского в делегацию входят руководящие работники на уровне заместителей министра обороны РФ, МИД, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими. Он заявлял, что Россия ждет украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле, российская делегация готова к ним.Как позже заявил глава официальной делегации переговорщиков Владимир Мединский, российская делегация переговорщиков будет ждать в воскресенье ответа украинской стороны о подтверждении переговоров до 15:00 по местному времени.Ранее Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".
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Екатерина Зайцева
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в мире, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, владимир мединский, россия, госдума рф, киев
13:30 27.02.2022
 
Слуцкий понадеялся, что пожелание Зеленского о мире не пустые слова

Депутат Слуцкий выразил надежду, что заявления Зеленского о желании мира не пустые слова

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду, что заявления Владимира Зеленского о желании мира не пустые слова, и добавил, что если украинская сторона выступит с отказом или отговоркой от переговоров, ответственность за дальнейшее развитие событий будет лежать на украинских властях.
"Мы надеемся, что заявления Зеленского о желании мира не пустые слова. Чем быстрее начнётся переговорный процесс, тем больше будет спасено жизней", - написал политик в Telegram-канале и добавил, что делегация остается в Минске ждать до 15:00 подтверждения переговоров.
Как добавил парламентарий, если российская сторона получит отказ от переговоров, "вся ответственность за дальнейшее развитие событий будет лежать на нынешней власти Украины".
Кроме Мединского в делегацию входят руководящие работники на уровне заместителей министра обороны РФ, МИД, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими. Он заявлял, что Россия ждет украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле, российская делегация готова к ним.
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Как позже заявил глава официальной делегации переговорщиков Владимир Мединский, российская делегация переговорщиков будет ждать в воскресенье ответа украинской стороны о подтверждении переговоров до 15:00 по местному времени.
Ранее Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ЗеленскийВладимир МединскийРоссияГосдума РФКиев
 
 
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