https://ria.ru/20220227/peregovory-1775366551.html

Слуцкий назвал слова Киева о неподходящей для разговора стране отговорками

Слуцкий назвал слова Киева о неподходящей для разговора стране отговорками - РИА Новости, 27.02.2022

Слуцкий назвал слова Киева о неподходящей для разговора стране отговорками

Если украинская откажется от переговоров в Гомеле, то то будет означать, что на самом деле они к переговорам не готовы, а слова о "неподходящей стране" — это... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T13:19

2022-02-27T13:19

2022-02-27T21:42

леонид слуцкий (политик)

киев

в мире

гомель

владимир зеленский

борис грызлов

россия

варшава

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МИНСК, 27 фев — РИА Новости. Если украинская откажется от переговоров в Гомеле, то то будет означать, что на самом деле они к переговорам не готовы, а слова о "неподходящей стране" — это отговорки, заявил журналистам член делегации по переговорам Леонид Слуцкий."Что касается готовности Киева именно к переговорам, об этом заявили именно киевские власти. Если Украина на переговоры не приедет, значит, на самом деле к переговорам они не готовы. И "неподходящая страна" — Белоруссия, якобы неподходящая, потому что, с нашей точки зрения, она идеальна со всех точек зрения, в том числе с точки зрения безопасности, это значит, что Киев на самом деле к переговорам не готов", — сказал Слуцкий. Он добавил, что вопрос о дальнейших действиях России будет решаться на высшем уровне.Он подчеркнул, что в том числе и для него это будет означать, что "западные инструктора" дают киевским властям "совершенно деструктивные инструкции", и что он сожалеет по этому поводу. В то же время Слуцкий выразил надежду на здравый смысл своих визави.В делегацию России входят руководящие работники на уровне заместителей министра обороны, МИД, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран Киевом. Он заявлял, что Россия ждет украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле, российская делегация готова к ним.Как позже заявил Мединский, российская делегация переговорщиков будет ждать в воскресенье ответа украинской стороны о подтверждении переговоров до 15:00 по местному времени.Ранее Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента России сообщил, что Москва готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с Россией в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".

https://ria.ru/20220227/zelenskiy-1775373069.html

https://ria.ru/20220227/peregovory-1775370633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

леонид слуцкий (политик), киев, в мире, гомель, владимир зеленский, борис грызлов, россия, варшава, госдума рф