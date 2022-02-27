13:19 27.02.2022 (обновлено: 21:42 27.02.2022)
Слуцкий назвал слова Киева о неподходящей для разговора стране отговорками
Слуцкий: если украинская сторона не приедет на переговоры, это значит, что они не готовы
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий
МИНСК, 27 фев — РИА Новости. Если украинская откажется от переговоров в Гомеле, то то будет означать, что на самом деле они к переговорам не готовы, а слова о "неподходящей стране" — это отговорки, заявил журналистам член делегации по переговорам Леонид Слуцкий.
"Что касается готовности Киева именно к переговорам, об этом заявили именно киевские власти. Если Украина на переговоры не приедет, значит, на самом деле к переговорам они не готовы. И "неподходящая страна" — Белоруссия, якобы неподходящая, потому что, с нашей точки зрения, она идеальна со всех точек зрения, в том числе с точки зрения безопасности, это значит, что Киев на самом деле к переговорам не готов", — сказал Слуцкий. Он добавил, что вопрос о дальнейших действиях России будет решаться на высшем уровне.
Он подчеркнул, что в том числе и для него это будет означать, что "западные инструктора" дают киевским властям "совершенно деструктивные инструкции", и что он сожалеет по этому поводу. В то же время Слуцкий выразил надежду на здравый смысл своих визави.
В делегацию России входят руководящие работники на уровне заместителей министра обороны, МИД, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран Киевом. Он заявлял, что Россия ждет украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле, российская делегация готова к ним.
Как позже заявил Мединский, российская делегация переговорщиков будет ждать в воскресенье ответа украинской стороны о подтверждении переговоров до 15:00 по местному времени.
Ранее Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента России сообщил, что Москва готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с Россией в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".
Опубликовано: Екатерина Зайцева