https://ria.ru/20220227/peregovory-1775354869.html
Украинская сторона выбрала Гомель местом переговоров, сообщил Песков
Украинская сторона выбрала Гомель местом переговоров, сообщил Песков - РИА Новости, 28.02.2022
Украинская сторона выбрала Гомель местом переговоров, сообщил Песков
Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-27T11:39
2022-02-27T11:39
2022-02-28T06:45
гомель
ситуация в днр и лнр
украина
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Со своей стороны предупредили украинскую сторону, что на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут - так, как было сделано вчера, о чем мы вас проинформировали накануне", — сказал он.
https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775353406.html
гомель
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Песков о том, почему Гомель выбран местом переговоров с украинской стороной
Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2022-02-27T11:39
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PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гомель, ситуация в днр и лнр, украина, дмитрий песков, в мире
11:39 27.02.2022 (обновлено: 06:45 28.02.2022)
Украинская сторона выбрала Гомель местом переговоров, сообщил Песков
Пресс-секретарь Песков: Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими