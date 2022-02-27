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Украинская сторона выбрала Гомель местом переговоров, сообщил Песков
Украинская сторона выбрала Гомель местом переговоров, сообщил Песков - РИА Новости, 28.02.2022
Украинская сторона выбрала Гомель местом переговоров, сообщил Песков
Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-27T11:39
2022-02-28T06:45
гомель
ситуация в днр и лнр
украина
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Со своей стороны предупредили украинскую сторону, что на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут - так, как было сделано вчера, о чем мы вас проинформировали накануне", — сказал он.
https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775353406.html
гомель
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Песков о том, почему Гомель выбран местом переговоров с украинской стороной
Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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гомель, ситуация в днр и лнр, украина, дмитрий песков, в мире
11:39 27.02.2022 (обновлено: 06:45 28.02.2022)
 
Украинская сторона выбрала Гомель местом переговоров, сообщил Песков

Пресс-секретарь Песков: Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Город Гомель был предложен украинской стороной — именно украинской стороной — как место для переговоров. Как мы уже говорили, российская делегация готова к этим переговорам на месте", — сказал Песков.
"Со своей стороны предупредили украинскую сторону, что на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут - так, как было сделано вчера, о чем мы вас проинформировали накануне", — сказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 11:30
Лукашенко сообщил, что украинские элиты призвали Минск стать посредником
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
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