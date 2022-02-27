https://ria.ru/20220227/peregovory-1775354869.html

Украинская сторона выбрала Гомель местом переговоров, сообщил Песков

Украинская сторона выбрала Гомель местом переговоров, сообщил Песков - РИА Новости, 28.02.2022

Украинская сторона выбрала Гомель местом переговоров, сообщил Песков

Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-27T11:39

2022-02-27T11:39

2022-02-28T06:45

гомель

ситуация в днр и лнр

украина

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Со своей стороны предупредили украинскую сторону, что на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут - так, как было сделано вчера, о чем мы вас проинформировали накануне", — сказал он.

https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775353406.html

гомель

украина

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Песков о том, почему Гомель выбран местом переговоров с украинской стороной Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 2022-02-27T11:39 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

гомель, ситуация в днр и лнр, украина, дмитрий песков, в мире