https://ria.ru/20220227/peregovory-1775346584.html

В Белоруссии рассказали о подготовке переговоров Украины и России

В Белоруссии рассказали о подготовке переговоров Украины и России - РИА Новости, 27.02.2022

В Белоруссии рассказали о подготовке переговоров Украины и России

Белорусская сторона подготовила все необходимое для переговоров России и Украины в городе Гомеле, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T10:28

2022-02-27T10:28

2022-02-27T10:58

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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Белорусская сторона подготовила все необходимое для переговоров России и Украины в городе Гомеле, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз."Да, мы подтверждаем эту информацию. Белорусская сторона уже подготовила все необходимое для переговоров, обеспечивает в полном объеме решение всех протокольных, логистических и иных вопросов", - сказал собеседник агентства.Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинской стороной. Делегация состоит из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента. По словам Песков, российская сторона готова начать эти переговоры в Гомеле. До этого Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Песков сообщал, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев, белоруссия