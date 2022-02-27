https://ria.ru/20220227/peregovory-1775346584.html
В Белоруссии рассказали о подготовке переговоров Украины и России
В Белоруссии рассказали о подготовке переговоров Украины и России - РИА Новости, 27.02.2022
В Белоруссии рассказали о подготовке переговоров Украины и России
Белорусская сторона подготовила все необходимое для переговоров России и Украины в городе Гомеле, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T10:28
2022-02-27T10:28
2022-02-27T10:58
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
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владимир путин
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луганская народная республика
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Белорусская сторона подготовила все необходимое для переговоров России и Украины в городе Гомеле, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз."Да, мы подтверждаем эту информацию. Белорусская сторона уже подготовила все необходимое для переговоров, обеспечивает в полном объеме решение всех протокольных, логистических и иных вопросов", - сказал собеседник агентства.Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинской стороной. Делегация состоит из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента. По словам Песков, российская сторона готова начать эти переговоры в Гомеле. До этого Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Песков сообщал, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев, белоруссия
10:28 27.02.2022 (обновлено: 10:58 27.02.2022)
В Белоруссии рассказали о подготовке переговоров Украины и России
МИД Белоруссии: Минск подготовил все необходимое для переговоров России и Украины в Гомеле
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Белорусская сторона подготовила все необходимое для переговоров России и Украины в городе Гомеле, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
"Да, мы подтверждаем эту информацию. Белорусская сторона уже подготовила все необходимое для переговоров, обеспечивает в полном объеме решение всех протокольных, логистических и иных вопросов", - сказал собеседник агентства.
Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинской стороной. Делегация состоит из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента. По словам Песков, российская сторона готова начать эти переговоры в Гомеле. До этого Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Песков сообщал, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".
Президент РФ Владимир Путин
21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик
, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева
, а рано утром 24 февраля Россия
начала военную операцию по демилитаризации Украины
. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима.
Опубликовано: Максим Зубков