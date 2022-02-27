18:00 27.02.2022 (обновлено: 18:24 27.02.2022)
Глава ПАСЕ напомнил России о финансовых обязательствах перед Советом Европы
Глава ПАСЕ Кокс: Россия по-прежнему обязана выполнять обязательства перед Советом Европы
Главное здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Россия по-прежнему обязана выполнять свои финансовые обязательства перед Советом Европы после приостановки ее полномочий в организации, заявил глава ПАСЕ Тини Кокс.
"Россия по-прежнему обязана выполнять свои финансовые обязательства перед Советом Европы", - говорится в заявлении.
"Я искренне приветствую сегодняшнюю инициативу, за которую проголосовали в Бундестаге, направленную на то, чтобы Совет Европы не понес какого-либо среднесрочного или долгосрочного финансового ущерба в результате решения организации приостановить права России из-за ее вооруженного нападения на Украину. Я призываю парламенты 46 других стран-членов СЕ присоединиться к этой инициативе и добиться увеличения финансирования со стороны своих правительств для покрытия любой возможной потери взносов России", - говорится в заявлении Кокса.
Ранее Совет Европы заявил, что права России в организации приостановлены, но это временная мера, и страна остается членом организации. При этом жалобы против России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по-прежнему будут рассматриваться после приостановки прав РФ в Совете Европы.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Ольга Фомченкова