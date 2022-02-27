https://ria.ru/20220227/pase-1775406660.html

Глава ПАСЕ напомнил России о финансовых обязательствах перед Советом Европы

Глава ПАСЕ напомнил России о финансовых обязательствах перед Советом Европы - РИА Новости, 27.02.2022

Глава ПАСЕ напомнил России о финансовых обязательствах перед Советом Европы

Россия по-прежнему обязана выполнять свои финансовые обязательства перед Советом Европы после приостановки ее полномочий в организации, заявил глава ПАСЕ Тини... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T18:00

2022-02-27T18:00

2022-02-27T18:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

парламентская ассамблея совета европы

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донбасс

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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Россия по-прежнему обязана выполнять свои финансовые обязательства перед Советом Европы после приостановки ее полномочий в организации, заявил глава ПАСЕ Тини Кокс."Россия по-прежнему обязана выполнять свои финансовые обязательства перед Советом Европы", - говорится в заявлении.Кокс отметил, что организация должна оставаться финансово устойчивой в долгосрочной перспективе. "Действия сейчас в духе солидарности должны гарантировать, что наша работа не пострадает из-за позиции (по Украине - ред.)", - добавил председатель ПАСЕ."Я искренне приветствую сегодняшнюю инициативу, за которую проголосовали в Бундестаге, направленную на то, чтобы Совет Европы не понес какого-либо среднесрочного или долгосрочного финансового ущерба в результате решения организации приостановить права России из-за ее вооруженного нападения на Украину. Я призываю парламенты 46 других стран-членов СЕ присоединиться к этой инициативе и добиться увеличения финансирования со стороны своих правительств для покрытия любой возможной потери взносов России", - говорится в заявлении Кокса.Ранее Совет Европы заявил, что права России в организации приостановлены, но это временная мера, и страна остается членом организации. При этом жалобы против России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по-прежнему будут рассматриваться после приостановки прав РФ в Совете Европы.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

https://ria.ru/20220227/izolyatsiya-1775403550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, парламентская ассамблея совета европы, совет европы, донбасс, признание днр и лнр в россии