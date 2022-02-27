https://ria.ru/20220227/oruzhie-1775443207.html
ЕС предоставит оружие Украине на 500 миллионов евро
ЕС предоставит оружие Украине на 500 миллионов евро - РИА Новости, 27.02.2022
ЕС предоставит оружие Украине на 500 миллионов евро
Главы МИД ЕС договорились о направлении беспрецедентной помощи украинской армии, в том числе о финансировании поставок оружия на сумму 450 миллионов евро,... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T23:04
2022-02-27T23:04
2022-02-27T23:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755782094_0:151:2916:1791_1920x0_80_0_0_f0ef1f040789c2823cec4b2101dc318a.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Главы МИД ЕС договорились о направлении беспрецедентной помощи украинской армии, в том числе о финансировании поставок оружия на сумму 450 миллионов евро, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.По его словам, министры обороны ЕС проведут встречу и обсудят, как доставить оружие украинской армии. Хабом для сбора оружия для Украины станет Польша.Решение будет в ближайшие часы оформлено официально и опубликовано.
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755782094_164:0:2752:1941_1920x0_80_0_0_705f1e2394e43ec5f896836da53e6a4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз
ЕС предоставит оружие Украине на 500 миллионов евро
Главы МИД ЕС договорились предоставить оружие Украине на 500 миллионов евро