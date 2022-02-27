https://ria.ru/20220227/oruzhie-1775443207.html

ЕС предоставит оружие Украине на 500 миллионов евро

ЕС предоставит оружие Украине на 500 миллионов евро - РИА Новости, 27.02.2022

ЕС предоставит оружие Украине на 500 миллионов евро

Главы МИД ЕС договорились о направлении беспрецедентной помощи украинской армии, в том числе о финансировании поставок оружия на сумму 450 миллионов евро,... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T23:04

2022-02-27T23:04

2022-02-27T23:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755782094_0:151:2916:1791_1920x0_80_0_0_f0ef1f040789c2823cec4b2101dc318a.jpg

БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Главы МИД ЕС договорились о направлении беспрецедентной помощи украинской армии, в том числе о финансировании поставок оружия на сумму 450 миллионов евро, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.По его словам, министры обороны ЕС проведут встречу и обсудят, как доставить оружие украинской армии. Хабом для сбора оружия для Украины станет Польша.Решение будет в ближайшие часы оформлено официально и опубликовано.

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, евросоюз