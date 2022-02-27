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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/oruzhie-1775443207.html
ЕС предоставит оружие Украине на 500 миллионов евро
ЕС предоставит оружие Украине на 500 миллионов евро - РИА Новости, 27.02.2022
ЕС предоставит оружие Украине на 500 миллионов евро
Главы МИД ЕС договорились о направлении беспрецедентной помощи украинской армии, в том числе о финансировании поставок оружия на сумму 450 миллионов евро,... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T23:04
2022-02-27T23:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Главы МИД ЕС договорились о направлении беспрецедентной помощи украинской армии, в том числе о финансировании поставок оружия на сумму 450 миллионов евро, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.По его словам, министры обороны ЕС проведут встречу и обсудят, как доставить оружие украинской армии. Хабом для сбора оружия для Украины станет Польша.Решение будет в ближайшие часы оформлено официально и опубликовано.
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Севастиан Котов
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в мире, украина, евросоюз
23:04 27.02.2022
 
ЕС предоставит оружие Украине на 500 миллионов евро

Главы МИД ЕС договорились предоставить оружие Украине на 500 миллионов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг ЕС
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Главы МИД ЕС договорились о направлении беспрецедентной помощи украинской армии, в том числе о финансировании поставок оружия на сумму 450 миллионов евро, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"Мы используем свои возможности поставок летального оружия на сумму 450 миллионов евро и 50 миллионов евро для нелетального… Мы делаем это впервые", - сказал Боррель на брифинге по итогам видеоконференции с участием руководителей внешнеполитических ведомств ЕС.
По его словам, министры обороны ЕС проведут встречу и обсудят, как доставить оружие украинской армии. Хабом для сбора оружия для Украины станет Польша.
Решение будет в ближайшие часы оформлено официально и опубликовано.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Севастиан Котов
 
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