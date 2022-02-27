https://ria.ru/20220227/oproverzhenie-1775316076.html

Кадыров опроверг слухи о гибели чеченских командиров на Украине

Кадыров опроверг слухи о гибели чеченских командиров на Украине - РИА Новости, 27.02.2022

Кадыров опроверг слухи о гибели чеченских командиров на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале-Telegram опроверг информацию об уничтожении на Украине группы чеченских военнослужащих. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T00:55

2022-02-27T00:55

2022-02-27T01:04

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ГРОЗНЫЙ, 27 фев – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале-Telegram опроверг информацию об уничтожении на Украине группы чеченских военнослужащих.В сети Интернет распространилась информация о смерти командира полка "Север" Магомеда Тушаева и командира ОМОН "Ахмат-Грозный" Азора Бисаева. Кадыров опубликовал видео, где разговаривает с ними по телефону.Ранее Кадыров рассказал о захвате части украинской нацгвардии вместе с находившейся там техникой. Он также заявил, что ни одно спецподразделение РФ, ни один военный не идет на Украину убивать, они отправляются туда закончить с беспределом в отношении населения.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/kadyrov-1775181986.html

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Максим Горбачев

россия, луганская народная республика, украина, в мире