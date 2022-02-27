00:55 27.02.2022 (обновлено: 01:04 27.02.2022)
Кадыров опроверг слухи о гибели чеченских командиров на Украине
Глава Чечни Кадыров опроверг слухи о гибели командира полка "Север" Тушаева на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
ГРОЗНЫЙ, 27 фев – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале-Telegram опроверг информацию об уничтожении на Украине группы чеченских военнослужащих.
В сети Интернет распространилась информация о смерти командира полка "Север" Магомеда Тушаева и командира ОМОН "Ахмат-Грозный" Азора Бисаева. Кадыров опубликовал видео, где разговаривает с ними по телефону.
"Бандеровская пропаганда работает в режиме "фейк". Нам не привыкать. В этот раз распущена дезинформация, что в глубине Украины уничтожена группа чеченских военнослужащих, и среди прочих уничтоженных командир 141-го специального моторизованного полка войск национальной гвардии РФ имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Магомед Тушаев, а также командир ОМОН "Ахмат-Грозный" УФСВНГ РФ по ЧР Анзор Бисаев. Я связался с парнями. Они живее всех живых, и тем более живее тех, кто с дивана строчит фейки", - написал он.
Ранее Кадыров рассказал о захвате части украинской нацгвардии вместе с находившейся там техникой. Он также заявил, что ни одно спецподразделение РФ, ни один военный не идет на Украину убивать, они отправляются туда закончить с беспределом в отношении населения.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Максим Горбачев