15:26 27.02.2022 (обновлено: 15:45 27.02.2022)
Кадыров призвал начать крупномасштабную операцию на Украине
Глава Чечни Кадыров призвал начать крупномасштабную операцию на всей территории Украины
Рамзан Кадыров
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал начать крупномасштабную операцию по всем направлениям на территории Украины.
"Настало время принимать конкретное решение и начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины. Я сам лично не раз разрабатывал тактику и стратегию против террористов, участвовал в боях. В моем понимании выбранная тактика на Украине слишком медлительная. Она длится долго и, на мой взгляд, не эффективна", - написал Кадыров в Telegram.
Он призвал "уже освобождать города и населённые пункты от бандеровцев, "Азова" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело – ред.) и других нацистов".
"Полная координация действий военных, грамотная расстановка сил и решительный штурм. Все! Больше ничего не нужно", - добавил он.
Глава Чечни добавил, что потери не нужны, а каждая жизнь человека "для нас важнее всего". "И раз они дважды отказались от переговоров, то нам остаётся только менять тактику. Это будет убедительнее для них", - добавил он. "Я прошу руководство страны, верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина дать всем спецподразделениям соответствующий приказ, чтобы они смогли закончить с нацистами и, конечно, с террористами, которые убивали в Чеченской республике наших женщин, стариков, детей", - заявил Кадыров.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Ольга Филиппова