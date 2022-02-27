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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/operatsiya-1775382448.html
Кадыров призвал начать крупномасштабную операцию на Украине
Кадыров призвал начать крупномасштабную операцию на Украине - РИА Новости, 27.02.2022
Кадыров призвал начать крупномасштабную операцию на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал начать крупномасштабную операцию по всем направлениям на территории Украины. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T15:26
2022-02-27T15:45
в мире
россия
украина
рамзан кадыров
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал начать крупномасштабную операцию по всем направлениям на территории Украины."Настало время принимать конкретное решение и начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины. Я сам лично не раз разрабатывал тактику и стратегию против террористов, участвовал в боях. В моем понимании выбранная тактика на Украине слишком медлительная. Она длится долго и, на мой взгляд, не эффективна", - написал Кадыров в Telegram.Он призвал "уже освобождать города и населённые пункты от бандеровцев, "Азова" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело – ред.) и других нацистов"."Полная координация действий военных, грамотная расстановка сил и решительный штурм. Все! Больше ничего не нужно", - добавил он.Глава Чечни добавил, что потери не нужны, а каждая жизнь человека "для нас важнее всего". "И раз они дважды отказались от переговоров, то нам остаётся только менять тактику. Это будет убедительнее для них", - добавил он. "Я прошу руководство страны, верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина дать всем спецподразделениям соответствующий приказ, чтобы они смогли закончить с нацистами и, конечно, с террористами, которые убивали в Чеченской республике наших женщин, стариков, детей", - заявил Кадыров.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
https://ria.ru/20220226/donbass-1775214297.html
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в мире, россия, украина, рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр, донбасс
15:26 27.02.2022 (обновлено: 15:45 27.02.2022)
 
Кадыров призвал начать крупномасштабную операцию на Украине

Глава Чечни Кадыров призвал начать крупномасштабную операцию на всей территории Украины

© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧРРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧР
Рамзан Кадыров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал начать крупномасштабную операцию по всем направлениям на территории Украины.
"Настало время принимать конкретное решение и начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины. Я сам лично не раз разрабатывал тактику и стратегию против террористов, участвовал в боях. В моем понимании выбранная тактика на Украине слишком медлительная. Она длится долго и, на мой взгляд, не эффективна", - написал Кадыров в Telegram.
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Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Он призвал "уже освобождать города и населённые пункты от бандеровцев, "Азова" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело – ред.) и других нацистов".
"Полная координация действий военных, грамотная расстановка сил и решительный штурм. Все! Больше ничего не нужно", - добавил он.
Глава Чечни добавил, что потери не нужны, а каждая жизнь человека "для нас важнее всего". "И раз они дважды отказались от переговоров, то нам остаётся только менять тактику. Это будет убедительнее для них", - добавил он. "Я прошу руководство страны, верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина дать всем спецподразделениям соответствующий приказ, чтобы они смогли закончить с нацистами и, конечно, с террористами, которые убивали в Чеченской республике наших женщин, стариков, детей", - заявил Кадыров.
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26 февраля, 08:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ используют в Донбассе тактику выжженной земли, заявили в ДНР
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаРамзан КадыровСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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