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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/oon-1775430901.html
В ООН назвали идею ядерного конфликта немыслимой
В ООН назвали идею ядерного конфликта немыслимой - РИА Новости, 27.02.2022
В ООН назвали идею ядерного конфликта немыслимой
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя приказ президента РФ Владимира Путина перевести силы сдерживания РФ в особый режим несения... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T21:09
2022-02-27T21:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
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ООН, 27 фев – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя приказ президента РФ Владимира Путина перевести силы сдерживания РФ в особый режим несения боевого дежурства, назвал немыслимой даже идею ядерного конфликта."Сама идея ядерного конфликта немыслима", - заявил Дюжаррик РИА Новости.Путин ранее на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он отметил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны".
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Севастиан Котов
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в мире, нато
21:09 27.02.2022
 
В ООН назвали идею ядерного конфликта немыслимой

Представитель генсека ООН Дюжаррик назвал немыслимой даже идею ядерного конфликта

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 27 фев – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя приказ президента РФ Владимира Путина перевести силы сдерживания РФ в особый режим несения боевого дежурства, назвал немыслимой даже идею ядерного конфликта.
"Сама идея ядерного конфликта немыслима", - заявил Дюжаррик РИА Новости.
Путин ранее на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он отметил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны".
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Севастиан Котов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНАТО
 
 
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