https://ria.ru/20220227/oon-1775430901.html

В ООН назвали идею ядерного конфликта немыслимой

В ООН назвали идею ядерного конфликта немыслимой - РИА Новости, 27.02.2022

В ООН назвали идею ядерного конфликта немыслимой

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя приказ президента РФ Владимира Путина перевести силы сдерживания РФ в особый режим несения... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T21:09

2022-02-27T21:09

2022-02-27T21:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ООН, 27 фев – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя приказ президента РФ Владимира Путина перевести силы сдерживания РФ в особый режим несения боевого дежурства, назвал немыслимой даже идею ядерного конфликта."Сама идея ядерного конфликта немыслима", - заявил Дюжаррик РИА Новости.Путин ранее на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он отметил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны".

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, нато