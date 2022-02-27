https://ria.ru/20220227/oon-1775430901.html
В ООН назвали идею ядерного конфликта немыслимой
В ООН назвали идею ядерного конфликта немыслимой - РИА Новости, 27.02.2022
В ООН назвали идею ядерного конфликта немыслимой
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя приказ президента РФ Владимира Путина перевести силы сдерживания РФ в особый режим несения... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T21:09
2022-02-27T21:09
2022-02-27T21:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
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ООН, 27 фев – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя приказ президента РФ Владимира Путина перевести силы сдерживания РФ в особый режим несения боевого дежурства, назвал немыслимой даже идею ядерного конфликта."Сама идея ядерного конфликта немыслима", - заявил Дюжаррик РИА Новости.Путин ранее на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он отметил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны".
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато
В ООН назвали идею ядерного конфликта немыслимой
Представитель генсека ООН Дюжаррик назвал немыслимой даже идею ядерного конфликта