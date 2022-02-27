https://ria.ru/20220227/oon-1775412702.html
Членство России в Совбезе прописано в уставе ООН, напомнила постпред США
Членство России в Совбезе прописано в уставе ООН, напомнила постпред США - РИА Новости, 27.02.2022
Членство России в Совбезе прописано в уставе ООН, напомнила постпред США
Членство России в Совбезе ООН прописано в Уставе организации, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, комментируя призыв Владимира Зеленского лишить... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T18:58
2022-02-27T18:58
2022-02-27T18:58
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ООН, 27 фев – РИА Новости. Членство России в Совбезе ООН прописано в Уставе организации, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, комментируя призыв Владимира Зеленского лишить России голоса в Совете безопасности.Ранее Зеленский написал в Twitter, что в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал лишить Россию права голоса в Совбезе организации.Ведущая CNN спросила Томас-Гринфилд о том, поддерживает ли она такой призыв."Послушайте, Россия член СБ ООН – это в Уставе ООН. Но мы будем привлекать Россию к ответу за неуважение к Уставу ООН", - сказала постпред.По ее мнению, Россия столкнулась с изоляцией в ООН, и факт членства в Совете безопасности не означает, что страна защищена от критики, изоляции или осуждения.Ранее ряд экспертов и представители ООН заявляли, что исключение России из СБ ООН невозможно.Участие России в СБ ООН в качестве постоянного члена прописано в Статье 23 Устава организации. "Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности", - говорится в соответствующей статье.Таким образом, была бы нужна поправка в Устав ООН. Согласно Уставу ООН, для внесения в него поправок необходима подпись всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право наложить вето на подобное предложение.
https://ria.ru/20220226/rezolyutsiya-1775200033.html
https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775296641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, оон, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр
Членство России в Совбезе прописано в уставе ООН, напомнила постпред США
Постпред США Томас-Гринфилд: членство России в Совбезе прописано в уставе ООН
ООН, 27 фев – РИА Новости. Членство России в Совбезе ООН прописано в Уставе организации, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, комментируя призыв Владимира Зеленского лишить России голоса в Совете безопасности.
Ранее Зеленский написал в Twitter, что в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем
призвал лишить Россию
права голоса в Совбезе организации.
Ведущая CNN
спросила Томас-Гринфилд о том, поддерживает ли она такой призыв.
"Послушайте, Россия член СБ ООН
– это в Уставе ООН
. Но мы будем привлекать Россию к ответу за неуважение к Уставу ООН", - сказала постпред.
По ее мнению, Россия столкнулась с изоляцией в ООН, и факт членства в Совете безопасности не означает, что страна защищена от критики, изоляции или осуждения.
Ранее ряд экспертов и представители ООН заявляли, что исключение России из СБ ООН невозможно.
Участие России в СБ ООН в качестве постоянного члена прописано в Статье 23 Устава организации. "Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности", - говорится в соответствующей статье.
Таким образом, была бы нужна поправка в Устав ООН. Согласно Уставу ООН, для внесения в него поправок необходима подпись всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право наложить вето на подобное предложение.