https://ria.ru/20220227/oon-1775412702.html

Членство России в Совбезе прописано в уставе ООН, напомнила постпред США

Членство России в Совбезе прописано в уставе ООН, напомнила постпред США - РИА Новости, 27.02.2022

Членство России в Совбезе прописано в уставе ООН, напомнила постпред США

Членство России в Совбезе ООН прописано в Уставе организации, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, комментируя призыв Владимира Зеленского лишить... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T18:58

2022-02-27T18:58

2022-02-27T18:58

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ООН, 27 фев – РИА Новости. Членство России в Совбезе ООН прописано в Уставе организации, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, комментируя призыв Владимира Зеленского лишить России голоса в Совете безопасности.Ранее Зеленский написал в Twitter, что в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал лишить Россию права голоса в Совбезе организации.Ведущая CNN спросила Томас-Гринфилд о том, поддерживает ли она такой призыв."Послушайте, Россия член СБ ООН – это в Уставе ООН. Но мы будем привлекать Россию к ответу за неуважение к Уставу ООН", - сказала постпред.По ее мнению, Россия столкнулась с изоляцией в ООН, и факт членства в Совете безопасности не означает, что страна защищена от критики, изоляции или осуждения.Ранее ряд экспертов и представители ООН заявляли, что исключение России из СБ ООН невозможно.Участие России в СБ ООН в качестве постоянного члена прописано в Статье 23 Устава организации. "Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности", - говорится в соответствующей статье.Таким образом, была бы нужна поправка в Устав ООН. Согласно Уставу ООН, для внесения в него поправок необходима подпись всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право наложить вето на подобное предложение.

https://ria.ru/20220226/rezolyutsiya-1775200033.html

https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775296641.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, россия, оон, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр