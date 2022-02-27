https://ria.ru/20220227/obyazatelstva-1775325209.html

Киев из-за потери ЧАЭС отказался от обязательств по ДНЯО о проверках МАГАТЭ

Киев из-за потери ЧАЭС отказался от обязательств по ДНЯО о проверках МАГАТЭ - РИА Новости, 27.02.2022

Киев из-за потери ЧАЭС отказался от обязательств по ДНЯО о проверках МАГАТЭ

Украинские власти после потери контроля над Чернобыльской АЭС, взятой вооруженными силами РФ в ходе спецоперации по демилитаризации Украины, больше не могут... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T03:49

2022-02-27T03:49

2022-02-27T03:53

россия

украина

чернобыльская аэс

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155874/19/1558741958_0:57:1619:968_1920x0_80_0_0_d06146355359dd7aa843876f3bacd36b.jpg

ООН, 27 фев - РИА Новости. Украинские власти после потери контроля над Чернобыльской АЭС, взятой вооруженными силами РФ в ходе спецоперации по демилитаризации Украины, больше не могут гарантировать исполнения в полном объеме своих обязательств по соглашению с МАГАТЭ в рамках ДНЯО о проверках того, что ядерные материалы на национальной территории не используются в военных целях. Это следует из пояснительной записки к письму постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, а также из текста соглашения между украинским правительством и МАГАТЭ.Уведомление об отказе от обязательств в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия является вторым подобным заявлением, подтверждающим опасения относительно вероятности отказа Украины от ядерного статуса, после слов Владимира Зеленского о возможности отказа Киева от безъядерного статуса и выхода из Будапештского меморандума, по которому Украина обязалась отказаться от атомного оружия. Президент России Владимир Путин называл эти слова Зеленского доказательством намерений нынешних властей в Киеве, а также одним из оснований для начала операции вооружённых сил РФ по демилитаризации Украины.В соответствии с соглашением с МАГАТЭ, о котором идёт речь в письме Кислицы, Украина обязуется предоставлять для проверок МАГАТЭ весь ядерный материал в пределах своей территории, используемый в мирной ядерной деятельности. Делается это для того, чтобы гарантировать, что материал "не переключается" на ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства.Уведомляя ГА ООН об отказе Украины от выполнения этих обязательств в полном объёме, Кислица ссылается на "захват ядерных объектов" Чернобыльской АЭС российскими войсками.Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага ЧАЭС, это будет гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся на Украине обстановкой для организации ядерной провокации, добавили в ведомстве, заверив, что радиационный фон в районе Чернобыльской АЭС в норме.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220226/aes-1775312435.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, чернобыльская аэс, в мире