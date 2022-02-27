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Киев из-за потери ЧАЭС отказался от обязательств по ДНЯО о проверках МАГАТЭ
Киев из-за потери ЧАЭС отказался от обязательств по ДНЯО о проверках МАГАТЭ - РИА Новости, 27.02.2022
Киев из-за потери ЧАЭС отказался от обязательств по ДНЯО о проверках МАГАТЭ
Украинские власти после потери контроля над Чернобыльской АЭС, взятой вооруженными силами РФ в ходе спецоперации по демилитаризации Украины, больше не могут... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T03:49
2022-02-27T03:53
россия
украина
чернобыльская аэс
в мире
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ООН, 27 фев - РИА Новости. Украинские власти после потери контроля над Чернобыльской АЭС, взятой вооруженными силами РФ в ходе спецоперации по демилитаризации Украины, больше не могут гарантировать исполнения в полном объеме своих обязательств по соглашению с МАГАТЭ в рамках ДНЯО о проверках того, что ядерные материалы на национальной территории не используются в военных целях. Это следует из пояснительной записки к письму постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, а также из текста соглашения между украинским правительством и МАГАТЭ.Уведомление об отказе от обязательств в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия является вторым подобным заявлением, подтверждающим опасения относительно вероятности отказа Украины от ядерного статуса, после слов Владимира Зеленского о возможности отказа Киева от безъядерного статуса и выхода из Будапештского меморандума, по которому Украина обязалась отказаться от атомного оружия. Президент России Владимир Путин называл эти слова Зеленского доказательством намерений нынешних властей в Киеве, а также одним из оснований для начала операции вооружённых сил РФ по демилитаризации Украины.В соответствии с соглашением с МАГАТЭ, о котором идёт речь в письме Кислицы, Украина обязуется предоставлять для проверок МАГАТЭ весь ядерный материал в пределах своей территории, используемый в мирной ядерной деятельности. Делается это для того, чтобы гарантировать, что материал "не переключается" на ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства.Уведомляя ГА ООН об отказе Украины от выполнения этих обязательств в полном объёме, Кислица ссылается на "захват ядерных объектов" Чернобыльской АЭС российскими войсками.Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага ЧАЭС, это будет гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся на Украине обстановкой для организации ядерной провокации, добавили в ведомстве, заверив, что радиационный фон в районе Чернобыльской АЭС в норме.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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россия, украина, чернобыльская аэс, в мире
03:49 27.02.2022 (обновлено: 03:53 27.02.2022)
 
Киев из-за потери ЧАЭС отказался от обязательств по ДНЯО о проверках МАГАТЭ

Украинские власти из-за потери ЧАЭС отказались от обязательств по ДНЯО о проверках МАГАТЭ

© Фото : страница IAEA в Twitter Международное агентство по атомной энергии
 Международное агентство по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© Фото : страница IAEA в Twitter
Международное агентство по атомной энергии
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ООН, 27 фев - РИА Новости. Украинские власти после потери контроля над Чернобыльской АЭС, взятой вооруженными силами РФ в ходе спецоперации по демилитаризации Украины, больше не могут гарантировать исполнения в полном объеме своих обязательств по соглашению с МАГАТЭ в рамках ДНЯО о проверках того, что ядерные материалы на национальной территории не используются в военных целях. Это следует из пояснительной записки к письму постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, а также из текста соглашения между украинским правительством и МАГАТЭ.
Уведомление об отказе от обязательств в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия является вторым подобным заявлением, подтверждающим опасения относительно вероятности отказа Украины от ядерного статуса, после слов Владимира Зеленского о возможности отказа Киева от безъядерного статуса и выхода из Будапештского меморандума, по которому Украина обязалась отказаться от атомного оружия. Президент России Владимир Путин называл эти слова Зеленского доказательством намерений нынешних властей в Киеве, а также одним из оснований для начала операции вооружённых сил РФ по демилитаризации Украины.
В соответствии с соглашением с МАГАТЭ, о котором идёт речь в письме Кислицы, Украина обязуется предоставлять для проверок МАГАТЭ весь ядерный материал в пределах своей территории, используемый в мирной ядерной деятельности. Делается это для того, чтобы гарантировать, что материал "не переключается" на ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства.
Уведомляя ГА ООН об отказе Украины от выполнения этих обязательств в полном объёме, Кислица ссылается на "захват ядерных объектов" Чернобыльской АЭС российскими войсками.
"В таких обстоятельствах… Украина не может в полном объеме выполнять свои обязательства по Конвенции о ядерной безопасности и Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, а также по соглашению между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия", - говорится в записке.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага ЧАЭС, это будет гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся на Украине обстановкой для организации ядерной провокации, добавили в ведомстве, заверив, что радиационный фон в районе Чернобыльской АЭС в норме.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 23:51
На Украине заявили, что не гарантируют ядерную безопасность на ЧАЭС
Опубликовано: М. Горбачев
 
РоссияУкраинаЧернобыльская АЭСВ мире
 
 
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