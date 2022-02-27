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ДНР: жители Докучаевска обращаются в больницу с ранениями после обстрелов

ДНР: жители Докучаевска обращаются в больницу с ранениями после обстрелов - РИА Новости, 28.02.2022

ДНР: жители Докучаевска обращаются в больницу с ранениями после обстрелов

Жители Докучаевска обращаются в городскую больницу с ранениями, полученными после обстрелов украинских войск, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-27T23:53

2022-02-27T23:53

2022-02-28T03:27

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Жители Докучаевска обращаются в городскую больницу с ранениями, полученными после обстрелов украинских войск, сообщает представительство ДНР в СЦКК."По информации от наблюдательной группы СЦКК "Докучаевск" в санпропускник Центральной городской больницы г. Докучаевск обращаются жители с множественными осколочными ранениями, инородными телами и иными повреждениями, раненые от обстрелов ВФУ", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Количество пострадавших и их данные уточняются.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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