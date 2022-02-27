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В ДНР заявили о семи обстрелах за час со стороны ВСУ

В ДНР заявили о семи обстрелах за час со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.02.2022

В ДНР заявили о семи обстрелах за час со стороны ВСУ

Украинские войска за час семь раз обстреляли населенные пункты ДНР, в том числе из 120-мм минометов и 152-мм артиллерии, сообщает представительство республики в РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T22:36

2022-02-27T22:36

2022-02-27T22:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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донецк (донецкая область)

ситуация в днр и лнр

донбасс

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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Украинские войска за час семь раз обстреляли населенные пункты ДНР, в том числе из 120-мм минометов и 152-мм артиллерии, сообщает представительство республики в СЦКК.Отмечается, что обстреляны населенные пункты Горловка, Луганское, Верхнетроицкое (южное), Железная Балка и Донецк. Обстрелы были зафиксированы с 20.10 по 21.15. В целом были выпущены 133 гранаты, мины и снаряда, в том числе калибра 120 и 152 миллиметра.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, россия, донецк (донецкая область), ситуация в днр и лнр, донбасс