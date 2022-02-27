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В Донецке заявили о гибели 15 мирных жителей за 11 дней из-за обстрелов

В Донецке заявили о гибели 15 мирных жителей за 11 дней из-за обстрелов - РИА Новости, 27.02.2022

В Донецке заявили о гибели 15 мирных жителей за 11 дней из-за обстрелов

Пятнадцать мирных жителей погибли в ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск за 11 дней эскалации, еще 34 получили ранения, сообщает представительство... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T22:07

2022-02-27T22:07

2022-02-27T22:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

владимир путин

россия

украина

ситуация в днр и лнр

донбасс

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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Пятнадцать мирных жителей погибли в ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск за 11 дней эскалации, еще 34 получили ранения, сообщает представительство республики в СЦКК."За 11 дней эскалации со стороны ВФУ зафиксировано 643 факта ведения огня, погибли 15 мирных жителей, из них трое в освобожденном НМ ДНР поселке Новогнатовка", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Согласно информации, ранения различной степени тяжести получили 34 мирных жителя, в том числе двое за текущие сутки, среди раненых 15-летний подросток.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

донецкая народная республика

россия

украина

донбасс

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс