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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/obstrely-1775436133.html
В Донецке заявили о гибели 15 мирных жителей за 11 дней из-за обстрелов
В Донецке заявили о гибели 15 мирных жителей за 11 дней из-за обстрелов - РИА Новости, 27.02.2022
В Донецке заявили о гибели 15 мирных жителей за 11 дней из-за обстрелов
Пятнадцать мирных жителей погибли в ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск за 11 дней эскалации, еще 34 получили ранения, сообщает представительство... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T22:07
2022-02-27T22:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
россия
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Пятнадцать мирных жителей погибли в ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск за 11 дней эскалации, еще 34 получили ранения, сообщает представительство республики в СЦКК."За 11 дней эскалации со стороны ВФУ зафиксировано 643 факта ведения огня, погибли 15 мирных жителей, из них трое в освобожденном НМ ДНР поселке Новогнатовка", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Согласно информации, ранения различной степени тяжести получили 34 мирных жителя, в том числе двое за текущие сутки, среди раненых 15-летний подросток.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс
22:07 27.02.2022
 
В Донецке заявили о гибели 15 мирных жителей за 11 дней из-за обстрелов

ДНР в СЦКК: 15 мирных жителей погибли за 11 дней из-за обстрелов украинских войск

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой народной республике
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ситуация в Донецкой народной республике
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Пятнадцать мирных жителей погибли в ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск за 11 дней эскалации, еще 34 получили ранения, сообщает представительство республики в СЦКК.
"За 11 дней эскалации со стороны ВФУ зафиксировано 643 факта ведения огня, погибли 15 мирных жителей, из них трое в освобожденном НМ ДНР поселке Новогнатовка", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Согласно информации, ранения различной степени тяжести получили 34 мирных жителя, в том числе двое за текущие сутки, среди раненых 15-летний подросток.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Люди стоят в очереди к банкомату во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
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Полная и окончательная денацификация Украины: Россия вновь поможет Европе
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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