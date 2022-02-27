В ДНР заявили о восьми обстрелах за час со стороны ВСУ
ДНР в СЦКК: украинские войска за час восемь раз обстреляли территорию республики
© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкДом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка
Дом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка
ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Украинские войска за час восемь раз обстреляли населенные пункты ДНР, в том числе из 120-мм минометов и 122-мм артиллерии, сообщает представительство республики в СЦКК.
Отмечается, что обстреляны населенные пункты Горловка, Старомихайловка, Сигнальное, Широкая Балка и Донецк. Обстрелы были зафиксированы с 18.50 по 19.45. В целом было выпущено 52 гранаты, мины и снарядов, в том числе калибра 120 и 122 миллиметра.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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Опубликовано: Ольга Филиппова