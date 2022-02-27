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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/obstrely-1775431843.html
В ДНР заявили о восьми обстрелах за час со стороны ВСУ
В ДНР заявили о восьми обстрелах за час со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.02.2022
В ДНР заявили о восьми обстрелах за час со стороны ВСУ
Украинские войска за час восемь раз обстреляли населенные пункты ДНР, в том числе из 120-мм минометов и 122-мм артиллерии, сообщает представительство республики РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T21:18
2022-02-27T21:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
донецк (донецкая область)
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Украинские войска за час восемь раз обстреляли населенные пункты ДНР, в том числе из 120-мм минометов и 122-мм артиллерии, сообщает представительство республики в СЦКК.Отмечается, что обстреляны населенные пункты Горловка, Старомихайловка, Сигнальное, Широкая Балка и Донецк. Обстрелы были зафиксированы с 18.50 по 19.45. В целом было выпущено 52 гранаты, мины и снарядов, в том числе калибра 120 и 122 миллиметра.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Ольга Филиппова
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в мире, владимир путин, россия, донецк (донецкая область), ситуация в днр и лнр, донбасс
21:18 27.02.2022
 
В ДНР заявили о восьми обстрелах за час со стороны ВСУ

ДНР в СЦКК: украинские войска за час восемь раз обстреляли территорию республики

© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкДом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка
Дом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Народная милиция ДНР
Перейти в фотобанк
Дом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Украинские войска за час восемь раз обстреляли населенные пункты ДНР, в том числе из 120-мм минометов и 122-мм артиллерии, сообщает представительство республики в СЦКК.
Отмечается, что обстреляны населенные пункты Горловка, Старомихайловка, Сигнальное, Широкая Балка и Донецк. Обстрелы были зафиксированы с 18.50 по 19.45. В целом было выпущено 52 гранаты, мины и снарядов, в том числе калибра 120 и 122 миллиметра.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияДонецк (Донецкая область)Ситуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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