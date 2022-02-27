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В ЛНР заявили о 12 обстрелах республики со стороны ВСУ

В ЛНР заявили о 12 обстрелах республики со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.02.2022

В ЛНР заявили о 12 обстрелах республики со стороны ВСУ

Со стороны украинских военных зафиксировано 12 обстрелов за 9 часов, в том числе из РСЗО и артиллерии, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T19:15

2022-02-27T19:15

2022-02-27T19:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

донбасс

украина

луганская народная республика

россия

владимир путин

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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Со стороны украинских военных зафиксировано 12 обстрелов за 9 часов, в том числе из РСЗО и артиллерии, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщается, с 7.40 до 16.45 были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Донецкий, Веселогоровка, Лозовое, Санжаровка, Калиновка, Нижнее Лозовое, Золотое-5, Логвиново.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/ukraina-1775209594.html

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украина

луганская народная республика

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, украина, луганская народная республика, россия, владимир путин