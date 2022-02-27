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В ЛНР заявили о 12 обстрелах республики со стороны ВСУ
В ЛНР заявили о 12 обстрелах республики со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.02.2022
В ЛНР заявили о 12 обстрелах республики со стороны ВСУ
Со стороны украинских военных зафиксировано 12 обстрелов за 9 часов, в том числе из РСЗО и артиллерии, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T19:15
2022-02-27T19:15
2022-02-27T19:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Со стороны украинских военных зафиксировано 12 обстрелов за 9 часов, в том числе из РСЗО и артиллерии, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщается, с 7.40 до 16.45 были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Донецкий, Веселогоровка, Лозовое, Санжаровка, Калиновка, Нижнее Лозовое, Золотое-5, Логвиново.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, украина, луганская народная республика, россия, владимир путин
В ЛНР заявили о 12 обстрелах республики со стороны ВСУ
ЛНР в СЦКК: украинские войска за девять часов 12 раз обстреляли территорию республики