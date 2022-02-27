В ДНР заявили о семи обстрелах со стороны ВСУ за четыре часа
ДНР в СЦКК: украинские войска за четыре часа семь раз обстреляли территорию республики
Ситуация в Донецкой народной республике
ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Украинские войска за четыре часа семь раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, в том числе из 120-мм минометов и 122-мм артиллерии, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что обстреляны населенные пункты Железная Балка, Васильевка, Горловка, Широкая Балка, Александровка, Луганское. Обстрелы были зафиксированы с 11.20 по 15.15. В целом было выпущено 65 гранат, мин и снарядов, в том числе калибра 120 и 122 миллиметра.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
25 февраля, 15:29Чудовище, порожденное Майданом, должно быть уничтожено
Опубликовано: Ольга Филиппова