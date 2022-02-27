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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/obstrely-1775394577.html
В ДНР заявили о семи обстрелах со стороны ВСУ за четыре часа
В ДНР заявили о семи обстрелах со стороны ВСУ за четыре часа - РИА Новости, 27.02.2022
В ДНР заявили о семи обстрелах со стороны ВСУ за четыре часа
Украинские войска за четыре часа семь раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, в том числе из 120-мм минометов и 122-мм артиллерии, сообщило... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T16:31
2022-02-27T16:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
владимир путин
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
днр
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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Украинские войска за четыре часа семь раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, в том числе из 120-мм минометов и 122-мм артиллерии, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что обстреляны населенные пункты Железная Балка, Васильевка, Горловка, Широкая Балка, Александровка, Луганское. Обстрелы были зафиксированы с 11.20 по 15.15. В целом было выпущено 65 гранат, мин и снарядов, в том числе калибра 120 и 122 миллиметра.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775062831.html
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Ольга Филиппова
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в мире, россия, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, днр
16:31 27.02.2022
 
В ДНР заявили о семи обстрелах со стороны ВСУ за четыре часа

ДНР в СЦКК: украинские войска за четыре часа семь раз обстреляли территорию республики

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой народной республике
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Ситуация в Донецкой народной республике
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Украинские войска за четыре часа семь раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, в том числе из 120-мм минометов и 122-мм артиллерии, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что обстреляны населенные пункты Железная Балка, Васильевка, Горловка, Широкая Балка, Александровка, Луганское. Обстрелы были зафиксированы с 11.20 по 15.15. В целом было выпущено 65 гранат, мин и снарядов, в том числе калибра 120 и 122 миллиметра.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 15:29
Чудовище, порожденное Майданом, должно быть уничтожено
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияВладимир ПутинУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонбассДНР
 
 
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