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В ДНР заявили о семи обстрелах со стороны ВСУ за четыре часа

В ДНР заявили о семи обстрелах со стороны ВСУ за четыре часа - РИА Новости, 27.02.2022

В ДНР заявили о семи обстрелах со стороны ВСУ за четыре часа

Украинские войска за четыре часа семь раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, в том числе из 120-мм минометов и 122-мм артиллерии, сообщило... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T16:31

2022-02-27T16:31

2022-02-27T16:31

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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Украинские войска за четыре часа семь раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, в том числе из 120-мм минометов и 122-мм артиллерии, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что обстреляны населенные пункты Железная Балка, Васильевка, Горловка, Широкая Балка, Александровка, Луганское. Обстрелы были зафиксированы с 11.20 по 15.15. В целом было выпущено 65 гранат, мин и снарядов, в том числе калибра 120 и 122 миллиметра.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775062831.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, днр