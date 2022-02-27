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Украинские военные 10 раз обстреляли территорию ЛНР
Украинские военные 10 раз обстреляли территорию ЛНР - РИА Новости, 27.02.2022
Украинские военные 10 раз обстреляли территорию ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК заявило, что украинские военные совершили 10 обстрелов по восьми населенным пунктам республики. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T04:21
2022-02-27T04:21
2022-02-27T04:24
обострение ситуации в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Представительство ЛНР в СЦКК заявило, что украинские военные совершили 10 обстрелов по восьми населенным пунктам республики.За какой именно период совершены обстрелы, в заявлении не уточняется.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр, украина
04:21 27.02.2022 (обновлено: 04:24 27.02.2022)
Украинские военные 10 раз обстреляли территорию ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК заявило, что ВСУ 10 раз обстреляли территорию республики