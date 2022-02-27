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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/obstrely-1775326172.html
Украинские военные 10 раз обстреляли территорию ЛНР
Украинские военные 10 раз обстреляли территорию ЛНР - РИА Новости, 27.02.2022
Украинские военные 10 раз обстреляли территорию ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК заявило, что украинские военные совершили 10 обстрелов по восьми населенным пунктам республики. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T04:21
2022-02-27T04:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
лнр
украина
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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Представительство ЛНР в СЦКК заявило, что украинские военные совершили 10 обстрелов по восьми населенным пунктам республики.За какой именно период совершены обстрелы, в заявлении не уточняется.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, лнр, украина
04:21 27.02.2022 (обновлено: 04:24 27.02.2022)
 
Украинские военные 10 раз обстреляли территорию ЛНР

Представительство ЛНР в СЦКК заявило, что ВСУ 10 раз обстреляли территорию республики

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ЛНР
Военнослужащий народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Военнослужащий народной милиции ЛНР
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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Представительство ЛНР в СЦКК заявило, что украинские военные совершили 10 обстрелов по восьми населенным пунктам республики.
За какой именно период совершены обстрелы, в заявлении не уточняется.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Вид на город Донецк из квартиры, пострадавшей в результате обстрела города - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 15:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Снабжающий Донецк водопровод поврежден при обстрелах
Опубликовано: М. Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛНРУкраина
 
 
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