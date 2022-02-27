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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/obstrel-1775463162.html
Водовод и водоузел повредили из-за обстрела Горловки, заявили в ДНР
Водовод и водоузел повредили из-за обстрела Горловки, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.02.2022
Водовод и водоузел повредили из-за обстрела Горловки, заявили в ДНР
В результате обстрела Горловки украинскими войсками нарушена работа водовода и водоузла, которые снабжают более 31 тысячи абонентов, заявил штаб теробороны... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-27T23:43
2022-02-28T03:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
донбасс
ситуация в днр и лнр
горловка
украина
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. В результате обстрела Горловки украинскими войсками нарушена работа водовода и водоузла, которые снабжают более 31 тысячи абонентов, заявил штаб теробороны Донецкой народной республики."Нарушена работа водовода Северное кольцо (10 728 абонентов) и водоузел №2 (21 000 абонентов)... 21 котельная переведена на резервные мощности. Ремонтно-восстановительные работы начнутся завтра утром, 28 февраля", - сообщается в Telegram-канале штаба.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Ольга Филиппова
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в мире, владимир путин, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр, горловка, украина
23:43 27.02.2022 (обновлено: 03:20 28.02.2022)
 
Водовод и водоузел повредили из-за обстрела Горловки, заявили в ДНР

Штаб территориальной обороны ДНР: водовод и водоузел повредили из-за обстрела Горловки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди за водой в Кировском районе Донецка
Люди стоят в очереди за водой в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Люди стоят в очереди за водой в Кировском районе Донецка
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. В результате обстрела Горловки украинскими войсками нарушена работа водовода и водоузла, которые снабжают более 31 тысячи абонентов, заявил штаб теробороны Донецкой народной республики.
"Нарушена работа водовода Северное кольцо (10 728 абонентов) и водоузел №2 (21 000 абонентов)... 21 котельная переведена на резервные мощности. Ремонтно-восстановительные работы начнутся завтра утром, 28 февраля", - сообщается в Telegram-канале штаба.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияДонбассСитуация в ДНР и ЛНРГорловкаУкраина
 
 
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