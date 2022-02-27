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Водовод и водоузел повредили из-за обстрела Горловки, заявили в ДНР

Водовод и водоузел повредили из-за обстрела Горловки, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.02.2022

Водовод и водоузел повредили из-за обстрела Горловки, заявили в ДНР

В результате обстрела Горловки украинскими войсками нарушена работа водовода и водоузла, которые снабжают более 31 тысячи абонентов, заявил штаб теробороны... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-27T23:43

2022-02-27T23:43

2022-02-28T03:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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горловка

украина

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. В результате обстрела Горловки украинскими войсками нарушена работа водовода и водоузла, которые снабжают более 31 тысячи абонентов, заявил штаб теробороны Донецкой народной республики."Нарушена работа водовода Северное кольцо (10 728 абонентов) и водоузел №2 (21 000 абонентов)... 21 котельная переведена на резервные мощности. Ремонтно-восстановительные работы начнутся завтра утром, 28 февраля", - сообщается в Telegram-канале штаба.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр, горловка, украина