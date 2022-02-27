Власти Горловки сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ
Власти Горловки сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны украинских войск
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, поврежденный в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке
Дом, поврежденный в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке
ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Жительница Горловки в Донецкой народной республике получила осколочные ранения в результате обстрела города со стороны украинскими войсками, сообщил в воскресенье глава администрации города Иван Приходько.
"По адресу ул. Богуна, 45/86 легкие осколочные ранения получила мирная жительница", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Ольга Филиппова