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Власти Горловки сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ

Власти Горловки сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.02.2022

Власти Горловки сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ

Жительница Горловки в Донецкой народной республике получила осколочные ранения в результате обстрела города со стороны украинскими войсками, сообщил в... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T22:23

2022-02-27T22:23

2022-02-27T22:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Жительница Горловки в Донецкой народной республике получила осколочные ранения в результате обстрела города со стороны украинскими войсками, сообщил в воскресенье глава администрации города Иван Приходько."По адресу ул. Богуна, 45/86 легкие осколочные ранения получила мирная жительница", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Ранее в ДНР сообщали, что в результате обстрела в Горловке поврежден водовод и газопровод.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, горловка, ситуация в днр и лнр, донбасс