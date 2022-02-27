В ДНР заявили о повреждении ЛЭП из-за обстрела Докучаевска со стороны ВСУ
Штаб территориальной обороны ДНР: из-за обстрела Докучаевска со стороны ВСУ повредили ЛЭП
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗнак "Начало населенного пункта" перед въездом в город Докучаевск Донецкой области
Знак "Начало населенного пункта" перед въездом в город Докучаевск Донецкой области
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. В результате обстрела Докучаевска со стороны украинских войск повреждена линия электропередачи, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
Ранее штаб сообщал, что украинские войска обстреляли школу в Докучаевске.
"В результате обстрела со стороны украинских боевиков, повреждения получила высоковольтная линия 6кВ, питавшая 5 трансформаторных подстанций, 2 детских сада и 932 абонента", - написал штаб в Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Опубликовано: Ольга Филиппова