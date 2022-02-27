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В ДНР заявили о повреждении ЛЭП из-за обстрела Докучаевска со стороны ВСУ

В ДНР заявили о повреждении ЛЭП из-за обстрела Докучаевска со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.02.2022

В ДНР заявили о повреждении ЛЭП из-за обстрела Докучаевска со стороны ВСУ

В результате обстрела Докучаевска со стороны украинских войск повреждена линия электропередачи, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T21:43

2022-02-27T21:43

2022-02-27T21:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. В результате обстрела Докучаевска со стороны украинских войск повреждена линия электропередачи, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее штаб сообщал, что украинские войска обстреляли школу в Докучаевске."В результате обстрела со стороны украинских боевиков, повреждения получила высоковольтная линия 6кВ, питавшая 5 трансформаторных подстанций, 2 детских сада и 932 абонента", - написал штаб в Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, докучаевск, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, днр