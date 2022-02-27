21:16 27.02.2022 (обновлено: 21:34 27.02.2022)
ВСУ повредили водовод и газопровод в Горловке, сообщили в ДНР
ДНР в СЦКК: украинские войска повредили водовод и газопровод при обстреле Горловки
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки
Фрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Украинские войска при обстреле Горловки повредили в городе водовод и газопровод, сообщает представительство Донецкой народной республики в СЦКК.
"По уточненной информации, в результате обстрелов со стороны ВФУ зафиксированы повреждения по адресам: н.п. Горловка: ул. Колхозная, 119 - поврежден водовод; - ул. Григоращенко, 190 - поврежден газопровод", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Александра Покровская