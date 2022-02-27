Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/obstrel-1775431591.html
ВСУ повредили водовод и газопровод в Горловке, сообщили в ДНР
ВСУ повредили водовод и газопровод в Горловке, сообщили в ДНР - РИА Новости, 27.02.2022
ВСУ повредили водовод и газопровод в Горловке, сообщили в ДНР
Украинские войска при обстреле Горловки повредили в городе водовод и газопровод, сообщает представительство Донецкой народной республики в СЦКК. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T21:16
2022-02-27T21:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
горловка
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728982718_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9affbcebe923e546a123583daf30de62.jpg
ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Украинские войска при обстреле Горловки повредили в городе водовод и газопровод, сообщает представительство Донецкой народной республики в СЦКК."По уточненной информации, в результате обстрелов со стороны ВФУ зафиксированы повреждения по адресам: н.п. Горловка: ул. Колхозная, 119 - поврежден водовод; - ул. Григоращенко, 190 - поврежден газопровод", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/kuban-1775422887.html
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Покровская
Александра Покровская
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728982718_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd2cf83dc673ff6fbcd95f9c041cc7ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
21:16 27.02.2022 (обновлено: 21:34 27.02.2022)
 
ВСУ повредили водовод и газопровод в Горловке, сообщили в ДНР

ДНР в СЦКК: украинские войска повредили водовод и газопровод при обстреле Горловки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки
Фрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Фрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Украинские войска при обстреле Горловки повредили в городе водовод и газопровод, сообщает представительство Донецкой народной республики в СЦКК.
"По уточненной информации, в результате обстрелов со стороны ВФУ зафиксированы повреждения по адресам: н.п. Горловка: ул. Колхозная, 119 - поврежден водовод; - ул. Григоращенко, 190 - поврежден газопровод", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Украинские военные на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 20:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские военные обстреляли российскую воинскую часть на Кубани
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Александра Покровская
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГорловкаДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала