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ВСУ повредили водовод и газопровод в Горловке, сообщили в ДНР

ВСУ повредили водовод и газопровод в Горловке, сообщили в ДНР - РИА Новости, 27.02.2022

ВСУ повредили водовод и газопровод в Горловке, сообщили в ДНР

Украинские войска при обстреле Горловки повредили в городе водовод и газопровод, сообщает представительство Донецкой народной республики в СЦКК. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T21:16

2022-02-27T21:16

2022-02-27T21:34

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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Украинские войска при обстреле Горловки повредили в городе водовод и газопровод, сообщает представительство Донецкой народной республики в СЦКК."По уточненной информации, в результате обстрелов со стороны ВФУ зафиксированы повреждения по адресам: н.п. Горловка: ул. Колхозная, 119 - поврежден водовод; - ул. Григоращенко, 190 - поврежден газопровод", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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горловка

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Александра Покровская

в мире, горловка, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии