20:08 27.02.2022 (обновлено: 20:19 27.02.2022)
В ДНР сообщили об обстреле школы в Докучаевске украинскими военными
Штаб теробороны ДНР: украинские военные обстреляли школу в Докучаевске
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗнак перед въездом в город Докучаевск Донецкой области
Знак перед въездом в город Докучаевск Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли школу в Докучаевске, повреждено остекление, заявил штаб теробороны Донецкой народной республики.
Ранее в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировало обстрел по Докучаевску с применением пяти мин калибром 120 мм.
"В 18:00 во время обстрела ВФУ г. Докучаевска выбито 11 окон в школе №5, расположенной по ул. Чайковского, 3. Повреждено остекление в жилых домах по адресу: ул. Чайковского, 4, 6; ул. Ленина, 5. В доме, расположенном по ул. Фурманова, 10, произошло возгорание", – сообщает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Опубликовано: Александра Покровская