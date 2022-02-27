https://ria.ru/20220227/obstrel-1775423173.html

В ДНР сообщили об обстреле школы в Докучаевске украинскими военными

В ДНР сообщили об обстреле школы в Докучаевске украинскими военными - РИА Новости, 27.02.2022

В ДНР сообщили об обстреле школы в Докучаевске украинскими военными

Украинские войска обстреляли школу в Докучаевске, повреждено остекление, заявил штаб теробороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T20:08

2022-02-27T20:08

2022-02-27T20:19

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли школу в Докучаевске, повреждено остекление, заявил штаб теробороны Донецкой народной республики.Ранее в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировало обстрел по Докучаевску с применением пяти мин калибром 120 мм."В 18:00 во время обстрела ВФУ г. Докучаевска выбито 11 окон в школе №5, расположенной по ул. Чайковского, 3. Повреждено остекление в жилых домах по адресу: ул. Чайковского, 4, 6; ул. Ленина, 5. В доме, расположенном по ул. Фурманова, 10, произошло возгорание", – сообщает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/kuban-1775422887.html

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, докучаевск, днр, ситуация в днр и лнр, россия