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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/obstrel-1775423173.html
В ДНР сообщили об обстреле школы в Докучаевске украинскими военными
В ДНР сообщили об обстреле школы в Докучаевске украинскими военными - РИА Новости, 27.02.2022
В ДНР сообщили об обстреле школы в Докучаевске украинскими военными
Украинские войска обстреляли школу в Докучаевске, повреждено остекление, заявил штаб теробороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T20:08
2022-02-27T20:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
докучаевск
днр
ситуация в днр и лнр
россия
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли школу в Докучаевске, повреждено остекление, заявил штаб теробороны Донецкой народной республики.Ранее в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировало обстрел по Докучаевску с применением пяти мин калибром 120 мм."В 18:00 во время обстрела ВФУ г. Докучаевска выбито 11 окон в школе №5, расположенной по ул. Чайковского, 3. Повреждено остекление в жилых домах по адресу: ул. Чайковского, 4, 6; ул. Ленина, 5. В доме, расположенном по ул. Фурманова, 10, произошло возгорание", – сообщает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/kuban-1775422887.html
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в мире, докучаевск, днр, ситуация в днр и лнр, россия
20:08 27.02.2022 (обновлено: 20:19 27.02.2022)
 
В ДНР сообщили об обстреле школы в Докучаевске украинскими военными

Штаб теробороны ДНР: украинские военные обстреляли школу в Докучаевске

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗнак перед въездом в город Докучаевск Донецкой области
Знак перед въездом в город Докучаевск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Знак перед въездом в город Докучаевск Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли школу в Докучаевске, повреждено остекление, заявил штаб теробороны Донецкой народной республики.
Ранее в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировало обстрел по Докучаевску с применением пяти мин калибром 120 мм.
Украинские военные на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 20:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские военные обстреляли российскую воинскую часть на Кубани
"В 18:00 во время обстрела ВФУ г. Докучаевска выбито 11 окон в школе №5, расположенной по ул. Чайковского, 3. Повреждено остекление в жилых домах по адресу: ул. Чайковского, 4, 6; ул. Ленина, 5. В доме, расположенном по ул. Фурманова, 10, произошло возгорание", – сообщает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: Александра Покровская
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДокучаевскДНРСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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