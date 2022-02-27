https://ria.ru/20220227/obstrel-1775421992.html
В ДНР сообщили о гибели мирной жительницы в результате обстрела ВСУ
В ДНР сообщили о гибели мирной жительницы в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 27.02.2022
В ДНР сообщили о гибели мирной жительницы в результате обстрела ВСУ
Мирная жительница погибла в своем доме в Николаевке в результате обстрела со стороны украинских войск, заявила Народная милиция Донецкой народной республики. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T20:02
2022-02-27T20:02
2022-02-27T20:22
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Мирная жительница погибла в своем доме в Николаевке в результате обстрела со стороны украинских войск, заявила Народная милиция Донецкой народной республики."Недавно освобожденный от оккупантов населенный пункт Николаевка 27 февраля подвергся обстрелу из реактивных систем залпового огня, в результате чего в своем доме сгорела мирная жительница", - указывает Народная милиция в своем Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, ситуация в днр и лнр, донбасс, украина, россия
20:02 27.02.2022 (обновлено: 20:22 27.02.2022)
В ДНР сообщили о гибели мирной жительницы в результате обстрела ВСУ
Народная милиция ДНР: мирная жительница погибла в Николаевке в результате обстрела ВСУ