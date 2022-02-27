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Стрингер RT попал под обстрел в ДНР

Стрингер RT попал под обстрел в ДНР - РИА Новости, 27.02.2022

Стрингер RT попал под обстрел в ДНР

Стрингер телеканала RT Виктор Мирошников попал под обстрел в посёлке Николаевка в Донецкой народной республике, он сообщил, что жив, передает RT. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T19:07

2022-02-27T19:07

2022-02-27T19:15

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Стрингер телеканала RT Виктор Мирошников попал под обстрел в посёлке Николаевка в Донецкой народной республике, он сообщил, что жив, передает RT."Стрингер RT Виктор Мирошников попал под обстрел в посёлке Николаевка в ДНР", - написал телеканал в Telegram-канале. Отвечая на вопрос RT, все ли живы, стрингер ответил утвердительно.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины.В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, ситуация в днр и лнр, телеканал rt, россия, киев, украина