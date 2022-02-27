19:07 27.02.2022 (обновлено: 19:15 27.02.2022)
Стрингер RT попал под обстрел в ДНР
Стрингер RT Мирошников попал под обстрел в Николаевке в ДНР
Украинский военный на линии соприкосновения в Донецкой области
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Стрингер телеканала RT Виктор Мирошников попал под обстрел в посёлке Николаевка в Донецкой народной республике, он сообщил, что жив, передает RT.
"Стрингер RT Виктор Мирошников попал под обстрел в посёлке Николаевка в ДНР", - написал телеканал в Telegram-канале. Отвечая на вопрос RT, все ли живы, стрингер ответил утвердительно.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины.
В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Александра Покровская