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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/obstrel-1775402593.html
Глава администрации Донецка заявил об обстреле Еленовки со стороны ВСУ
Глава администрации Донецка заявил об обстреле Еленовки со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.02.2022
Глава администрации Донецка заявил об обстреле Еленовки со стороны ВСУ
Украинские войска в 16.25 начали обстрел поселка Еленовка, сообщил в Telegram глава администрации Донецка. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T17:28
2022-02-27T17:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Украинские войска в 16.25 начали обстрел поселка Еленовка, сообщил в Telegram глава администрации Донецка."В 16.25 украинские боевики начали обстрел поселка городского типа Оленовка (Еленовка – ред.)", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
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украина
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Ольга Филиппова
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
17:28 27.02.2022
 
Глава администрации Донецка заявил об обстреле Еленовки со стороны ВСУ

Глава администрации Донецка заявил об обстреле украинскими войсками поселка Еленовка

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Украинские войска в 16.25 начали обстрел поселка Еленовка, сообщил в Telegram глава администрации Донецка.
"В 16.25 украинские боевики начали обстрел поселка городского типа Оленовка (Еленовка – ред.)", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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