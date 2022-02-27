https://ria.ru/20220227/obstrel-1775402593.html

Глава администрации Донецка заявил об обстреле Еленовки со стороны ВСУ

Глава администрации Донецка заявил об обстреле Еленовки со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.02.2022

Глава администрации Донецка заявил об обстреле Еленовки со стороны ВСУ

Украинские войска в 16.25 начали обстрел поселка Еленовка, сообщил в Telegram глава администрации Донецка. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T17:28

2022-02-27T17:28

2022-02-27T17:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Украинские войска в 16.25 начали обстрел поселка Еленовка, сообщил в Telegram глава администрации Донецка."В 16.25 украинские боевики начали обстрел поселка городского типа Оленовка (Еленовка – ред.)", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр