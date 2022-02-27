Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/obstrel-1775379259.html
ВСУ дважды обстреляли Горловку, выпустив более 40 снарядов, заявили в ДНР
ВСУ дважды обстреляли Горловку, выпустив более 40 снарядов, заявили в ДНР - РИА Новости, 27.02.2022
ВСУ дважды обстреляли Горловку, выпустив более 40 снарядов, заявили в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив более 40 снарядов, сообщает представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T14:58
2022-02-27T14:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
горловка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774843002_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7442ec5d15b6b84aa2e512817c042663.jpg
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив более 40 снарядов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрел был зафиксирован в 13.55. Украинские войска выпустили 20 снарядов калибром 152 миллиметра по поселку шахта имени Изотова и 23 снаряда калибром 122 миллиметра по поселку шахты "6/7" в Горловке.Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/ukraina-1775209594.html
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
донецкая народная республика
россия
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774843002_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_fd3403c6a5fa0308d52e88858e9f2341.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр, горловка
14:58 27.02.2022
 
ВСУ дважды обстреляли Горловку, выпустив более 40 снарядов, заявили в ДНР

ДНР в СЦКК: украинские войска дважды обстреляли Горловку, выпустив более 40 снарядов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчины возле дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке
Мужчины возле дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мужчины возле дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив более 40 снарядов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства, обстрел был зафиксирован в 13.55. Украинские войска выпустили 20 снарядов калибром 152 миллиметра по поселку шахта имени Изотова и 23 снаряда калибром 122 миллиметра по поселку шахты "6/7" в Горловке.
Украинские военные в центре Киеве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 08:00
Два дня в Киеве, которые изменят мир
Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНРГорловка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала