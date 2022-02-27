В ДНР заявили об обстреле двух населенных пунктов со стороны ВСУ
ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли населенные пункты Широкая Балка и Озеряновка
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует последствия взрыва снаряда во дворе жилого дома в Донецке
Мужчина демонстрирует последствия взрыва снаряда во дворе жилого дома в Донецке
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили пять снарядов запрещенными минскими соглашениями калибром 122 мм и 25 мин калибром 120 мм по двум населенным пунктам в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщается, украинские войска обстреляли населенные пункты Широкая Балка и Озеряновка.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Ольга Филиппова