https://ria.ru/20220227/novosti-1775372728.html

В Facebook рассылают ложные сообщения от имени РИА Новости

В Facebook рассылают ложные сообщения от имени РИА Новости - РИА Новости, 27.02.2022

В Facebook рассылают ложные сообщения от имени РИА Новости

В соцсети Facebook от имени РИА Новости рассылаются ложные сообщения с призывами выступать против спецоперации по демилитаризации Украины, к которым РИА Новости РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T14:12

2022-02-27T14:12

2022-02-27T14:41

обострение ситуации в днр и лнр

технологии

facebook

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В соцсети Facebook от имени РИА Новости рассылаются ложные сообщения с призывами выступать против спецоперации по демилитаризации Украины, к которым РИА Новости и другие ресурсы МИА "Россия сегодня" не имеют никакого отношения. Об этом заявила пресс-служба медиагруппы.Ранее в Facebook появились подобные призывы от имени других российских СМИ, в частности телеканала "Россия 24".В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/kiberataki-1775314471.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

технологии, facebook, признание днр и лнр в россии