14:12 27.02.2022 (обновлено: 14:41 27.02.2022)
В Facebook рассылают ложные сообщения от имени РИА Новости
Ложные сообщения от имени РИА Новости рассылают в Facebook
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В соцсети Facebook от имени РИА Новости рассылаются ложные сообщения с призывами выступать против спецоперации по демилитаризации Украины, к которым РИА Новости и другие ресурсы МИА "Россия сегодня" не имеют никакого отношения. Об этом заявила пресс-служба медиагруппы.
"Facebook допускает рассылку ложных сообщений, при этом в отношении российских СМИ, в частности РИА Новости, позволяет голословные утверждения о фейках. Мы считаем недопустимым как незаконное использование бренда РИА Новости, так и попустительство таким действиям со стороны администрации соцсети. Наши юристы изучают возможность правовых шагов", — говорится в релизе.
В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Мадина Моргоева