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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/novosti-1775372728.html
В Facebook рассылают ложные сообщения от имени РИА Новости
В Facebook рассылают ложные сообщения от имени РИА Новости - РИА Новости, 27.02.2022
В Facebook рассылают ложные сообщения от имени РИА Новости
В соцсети Facebook от имени РИА Новости рассылаются ложные сообщения с призывами выступать против спецоперации по демилитаризации Украины, к которым РИА Новости РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T14:12
2022-02-27T14:41
обострение ситуации в днр и лнр
технологии
facebook
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В соцсети Facebook от имени РИА Новости рассылаются ложные сообщения с призывами выступать против спецоперации по демилитаризации Украины, к которым РИА Новости и другие ресурсы МИА "Россия сегодня" не имеют никакого отношения. Об этом заявила пресс-служба медиагруппы.Ранее в Facebook появились подобные призывы от имени других российских СМИ, в частности телеканала "Россия 24".В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
353
60
технологии, facebook, признание днр и лнр в россии
14:12 27.02.2022 (обновлено: 14:41 27.02.2022)
 
В Facebook рассылают ложные сообщения от имени РИА Новости

Ложные сообщения от имени РИА Новости рассылают в Facebook

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В соцсети Facebook от имени РИА Новости рассылаются ложные сообщения с призывами выступать против спецоперации по демилитаризации Украины, к которым РИА Новости и другие ресурсы МИА "Россия сегодня" не имеют никакого отношения. Об этом заявила пресс-служба медиагруппы.

"Facebook допускает рассылку ложных сообщений, при этом в отношении российских СМИ, в частности РИА Новости, позволяет голословные утверждения о фейках. Мы считаем недопустимым как незаконное использование бренда РИА Новости, так и попустительство таким действиям со стороны администрации соцсети. Наши юристы изучают возможность правовых шагов", — говорится в релизе.

Ранее в Facebook появились подобные призывы от имени других российских СМИ, в частности телеканала "Россия 24".
В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 00:26
Минцифры сообщило об отражении масштабных кибератак
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРТехнологииFacebookПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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