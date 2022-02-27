https://ria.ru/20220227/neft-1775422445.html

BP избавится от доли в "Роснефти"

BP избавится от доли в "Роснефти" - РИА Новости, 27.02.2022

BP избавится от доли в "Роснефти"

Британская нефтяная корпорация British Petroleum сообщила, что избавится от своей доли в "Роснефти" из-за военной операции России по демилитаризации Украины. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T20:03

2022-02-27T20:03

2022-02-27T23:03

в мире

роснефть

обострение ситуации в днр и лнр

украина

россия

bp plc.

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ЛОНДОН, 27 фев — РИА Новости. Британская нефтяная корпорация British Petroleum сообщила, что избавится от своей доли в "Роснефти" из-за военной операции России по демилитаризации Украины.В компании отметили, что на протяжении 30 лет работали в России вместе с прекрасными российскими коллегами, однако военные действия изменили ситуацию.В совете директоров BP добавили, что эти решения отвечают долгосрочным интересам акционеров.Комментируя ситуацию, в "Роснефти" заявили, что российская компания имела большое значение для BP, в том числе выплатила в 2021 году 640 миллионов долларов в виде дивидендов. С учетом этого там сделали вывод, что "политическая ситуация была использована для нанесения ущерба британской компании и снижения ее конкурентоспособности".Операция по демилитаризации УкраиныВладимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775418219.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, роснефть, украина, россия, bp plc.