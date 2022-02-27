https://ria.ru/20220227/neft-1775422445.html
BP избавится от доли в "Роснефти"
BP избавится от доли в "Роснефти" - РИА Новости, 27.02.2022
BP избавится от доли в "Роснефти"
Британская нефтяная корпорация British Petroleum сообщила, что избавится от своей доли в "Роснефти" из-за военной операции России по демилитаризации Украины. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T20:03
2022-02-27T20:03
2022-02-27T23:03
в мире
роснефть
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
bp plc.
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ЛОНДОН, 27 фев — РИА Новости. Британская нефтяная корпорация British Petroleum сообщила, что избавится от своей доли в "Роснефти" из-за военной операции России по демилитаризации Украины.В компании отметили, что на протяжении 30 лет работали в России вместе с прекрасными российскими коллегами, однако военные действия изменили ситуацию.В совете директоров BP добавили, что эти решения отвечают долгосрочным интересам акционеров.Комментируя ситуацию, в "Роснефти" заявили, что российская компания имела большое значение для BP, в том числе выплатила в 2021 году 640 миллионов долларов в виде дивидендов. С учетом этого там сделали вывод, что "политическая ситуация была использована для нанесения ущерба британской компании и снижения ее конкурентоспособности".Операция по демилитаризации УкраиныВладимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, роснефть, украина, россия, bp plc.
20:03 27.02.2022 (обновлено: 23:03 27.02.2022)
BP избавится от доли в "Роснефти"
Глава BP Бернард Луни выходит из совета директоров "Роснефти"
ЛОНДОН, 27 фев — РИА Новости.
Британская нефтяная корпорация British Petroleum сообщила
, что избавится от своей доли в "Роснефти" из-за военной операции России по демилитаризации Украины.
"Совет директоров BP сегодня объявил, что продаст свою долю в "Роснефти". BP владела 19,75 процента акций "Роснефти" с 2013 года. Кроме того, глава BP Бернард Луни уходит из совета директоров "Роснефти", решение вступает в силу немедленно. Другой член совета директоров "Роснефти", назначенный BP, бывший исполнительный директор группы BP Боб Дадли, также покидает совет директоров", — указано в пресс-релизе.
В компании отметили, что на протяжении 30 лет работали в России
вместе с прекрасными российскими коллегами, однако военные действия изменили ситуацию.
В совете директоров BP
добавили, что эти решения отвечают долгосрочным интересам акционеров.
Комментируя ситуацию, в "Роснефти" заявили, что российская компания имела большое значение для BP, в том числе выплатила в 2021 году 640 миллионов долларов в виде дивидендов. С учетом этого там сделали вывод, что "политическая ситуация была использована для нанесения ущерба британской компании и снижения ее конкурентоспособности".
Операция по демилитаризации Украины
Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик
с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР
и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.
Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.