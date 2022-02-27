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Британия призвала G7 ввести лимит на импорт российского газа и нефти

Британия призвала G7 ввести лимит на импорт российского газа и нефти - РИА Новости, 27.02.2022

Британия призвала G7 ввести лимит на импорт российского газа и нефти

Британия просит партнеров от G7 ввести лимит на импорт газа и нефти из России из-за ее операции на Украине, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T14:34

2022-02-27T14:34

2022-02-27T14:37

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ЛОНДОН, 27 фев – РИА Новости. Британия просит партнеров от G7 ввести лимит на импорт газа и нефти из России из-за ее операции на Украине, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс."Нам нужно согласовать это с нашими партнерами по G7, потому что мы не можем это сделать одни. Нам нужно сократить (импорт нефти и газа из РФ – ред.) постепенно. Я бы выступала за то, чтобы ввести потолок на то, сколько газа и нефти импортировать из России, чтобы со временем мы отрезали нашу зависимость по всей Европе. Это то, над чем мы работаем с нашими партнерами по G7", - завила Трасс в эфире Sky News.Ранее Британия ввела санкции против российских компаний и бизнесменов, а также в отношении президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, которые еще с 2014 года провозгласили независимость от Киева. Рано утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/germaniya-1774522566.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, g7, великобритания, россия, цены на нефть