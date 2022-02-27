14:34 27.02.2022 (обновлено: 14:37 27.02.2022)
Британия призвала G7 ввести лимит на импорт российского газа и нефти
Глава МИД Британии Трасс призвала G7 ввести лимит на импорт российского газа и нефти
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан
Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан
ЛОНДОН, 27 фев – РИА Новости. Британия просит партнеров от G7 ввести лимит на импорт газа и нефти из России из-за ее операции на Украине, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс.
"Нам нужно согласовать это с нашими партнерами по G7, потому что мы не можем это сделать одни. Нам нужно сократить (импорт нефти и газа из РФ – ред.) постепенно. Я бы выступала за то, чтобы ввести потолок на то, сколько газа и нефти импортировать из России, чтобы со временем мы отрезали нашу зависимость по всей Европе. Это то, над чем мы работаем с нашими партнерами по G7", - завила Трасс в эфире Sky News.
Ранее Британия ввела санкции против российских компаний и бизнесменов, а также в отношении президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.
Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, которые еще с 2014 года провозгласили независимость от Киева. Рано утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
26 февраля, 10:09Заявка на транзит газа через Украину у максимального уровня
Опубликовано: Севастиан Котов