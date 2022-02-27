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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Британия призвала G7 ввести лимит на импорт российского газа и нефти
Британия призвала G7 ввести лимит на импорт российского газа и нефти - РИА Новости, 27.02.2022
Британия призвала G7 ввести лимит на импорт российского газа и нефти
Британия просит партнеров от G7 ввести лимит на импорт газа и нефти из России из-за ее операции на Украине, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T14:34
2022-02-27T14:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
g7
великобритания
россия
цены на нефть
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ЛОНДОН, 27 фев – РИА Новости. Британия просит партнеров от G7 ввести лимит на импорт газа и нефти из России из-за ее операции на Украине, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс."Нам нужно согласовать это с нашими партнерами по G7, потому что мы не можем это сделать одни. Нам нужно сократить (импорт нефти и газа из РФ – ред.) постепенно. Я бы выступала за то, чтобы ввести потолок на то, сколько газа и нефти импортировать из России, чтобы со временем мы отрезали нашу зависимость по всей Европе. Это то, над чем мы работаем с нашими партнерами по G7", - завила Трасс в эфире Sky News.Ранее Британия ввела санкции против российских компаний и бизнесменов, а также в отношении президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, которые еще с 2014 года провозгласили независимость от Киева. Рано утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/germaniya-1774522566.html
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Севастиан Котов
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в мире, g7, великобритания, россия, цены на нефть
14:34 27.02.2022 (обновлено: 14:37 27.02.2022)
 
Британия призвала G7 ввести лимит на импорт российского газа и нефти

Глава МИД Британии Трасс призвала G7 ввести лимит на импорт российского газа и нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан
Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан
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ЛОНДОН, 27 фев – РИА Новости. Британия просит партнеров от G7 ввести лимит на импорт газа и нефти из России из-за ее операции на Украине, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс.
"Нам нужно согласовать это с нашими партнерами по G7, потому что мы не можем это сделать одни. Нам нужно сократить (импорт нефти и газа из РФ – ред.) постепенно. Я бы выступала за то, чтобы ввести потолок на то, сколько газа и нефти импортировать из России, чтобы со временем мы отрезали нашу зависимость по всей Европе. Это то, над чем мы работаем с нашими партнерами по G7", - завила Трасс в эфире Sky News.
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
23 февраля, 12:55
Германия может полностью отказаться от российского газа, заявили в Берлине
Ранее Британия ввела санкции против российских компаний и бизнесменов, а также в отношении президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.
Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, которые еще с 2014 года провозгласили независимость от Киева. Рано утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 10:09
Заявка на транзит газа через Украину у максимального уровня
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Севастиан Котов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреG7ВеликобританияРоссияЦены на нефть
 
 
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