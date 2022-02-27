16:17 27.02.2022 (обновлено: 16:18 27.02.2022)
Австрия закроет небо для российских самолетов вечером 27 февраля
Австрия закроет воздушное пространство для российских самолетов 27 февраля в 17.00 по мск
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир в зоне ожидания терминала B международного аэропорта Шереметьево в Москве
Пассажир в зоне ожидания терминала B международного аэропорта Шереметьево в Москве
ВЕНА, 27 фев - РИА Новости. Австрия закрывает воздушное пространство и свои аэропорты для российских самолётов с 17.00 мск, заявил в воскресенье канцлер Австрии Карл Нехаммер.
"Австрия тоже с 15 часов (17 мск) закроет своё воздушное пространство и свои аэропорты для российских самолётов. Мы делаем все, чтобы показать Владимиру Путину, что мы не принимаем его вторжение на Украину", - написал Нехаммер в своем аккаунте в Twitter.
Как уточнила министр транспорта Австрии Леоноре Гевесслер, с 17.00 мск воздушное пространство Австрии и ее аэропорты не смогут использовать самолеты, зарегистрированные в РФ, принадлежащие россиянам или зафрахтованные ими.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Ольга Филиппова