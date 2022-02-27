https://ria.ru/20220227/nebo-1775391891.html

Австрия закроет небо для российских самолетов вечером 27 февраля

Австрия закроет небо для российских самолетов вечером 27 февраля - РИА Новости, 27.02.2022

Австрия закроет небо для российских самолетов вечером 27 февраля

Австрия закрывает воздушное пространство и свои аэропорты для российских самолётов с 17.00 мск, заявил в воскресенье канцлер Австрии Карл Нехаммер. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T16:17

2022-02-27T16:17

2022-02-27T16:18

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ВЕНА, 27 фев - РИА Новости. Австрия закрывает воздушное пространство и свои аэропорты для российских самолётов с 17.00 мск, заявил в воскресенье канцлер Австрии Карл Нехаммер."Австрия тоже с 15 часов (17 мск) закроет своё воздушное пространство и свои аэропорты для российских самолётов. Мы делаем все, чтобы показать Владимиру Путину, что мы не принимаем его вторжение на Украину", - написал Нехаммер в своем аккаунте в Twitter.Как уточнила министр транспорта Австрии Леоноре Гевесслер, с 17.00 мск воздушное пространство Австрии и ее аэропорты не смогут использовать самолеты, зарегистрированные в РФ, принадлежащие россиянам или зафрахтованные ими.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, австрия