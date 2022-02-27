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Австрия закроет небо для российских самолетов вечером 27 февраля
Австрия закроет небо для российских самолетов вечером 27 февраля - РИА Новости, 27.02.2022
Австрия закроет небо для российских самолетов вечером 27 февраля
Австрия закрывает воздушное пространство и свои аэропорты для российских самолётов с 17.00 мск, заявил в воскресенье канцлер Австрии Карл Нехаммер. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T16:17
2022-02-27T16:18
в мире
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
австрия
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ВЕНА, 27 фев - РИА Новости. Австрия закрывает воздушное пространство и свои аэропорты для российских самолётов с 17.00 мск, заявил в воскресенье канцлер Австрии Карл Нехаммер."Австрия тоже с 15 часов (17 мск) закроет своё воздушное пространство и свои аэропорты для российских самолётов. Мы делаем все, чтобы показать Владимиру Путину, что мы не принимаем его вторжение на Украину", - написал Нехаммер в своем аккаунте в Twitter.Как уточнила министр транспорта Австрии Леоноре Гевесслер, с 17.00 мск воздушное пространство Австрии и ее аэропорты не смогут использовать самолеты, зарегистрированные в РФ, принадлежащие россиянам или зафрахтованные ими.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html
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Ольга Филиппова
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в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, австрия
16:17 27.02.2022 (обновлено: 16:18 27.02.2022)
 
Австрия закроет небо для российских самолетов вечером 27 февраля

Австрия закроет воздушное пространство для российских самолетов 27 февраля в 17.00 по мск

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир в зоне ожидания терминала B международного аэропорта Шереметьево в Москве
Пассажир в зоне ожидания терминала B международного аэропорта Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пассажир в зоне ожидания терминала B международного аэропорта Шереметьево в Москве
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ВЕНА, 27 фев - РИА Новости. Австрия закрывает воздушное пространство и свои аэропорты для российских самолётов с 17.00 мск, заявил в воскресенье канцлер Австрии Карл Нехаммер.
"Австрия тоже с 15 часов (17 мск) закроет своё воздушное пространство и свои аэропорты для российских самолётов. Мы делаем все, чтобы показать Владимиру Путину, что мы не принимаем его вторжение на Украину", - написал Нехаммер в своем аккаунте в Twitter.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Как уточнила министр транспорта Австрии Леоноре Гевесслер, с 17.00 мск воздушное пространство Австрии и ее аэропорты не смогут использовать самолеты, зарегистрированные в РФ, принадлежащие россиянам или зафрахтованные ими.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Люди стоят в очереди к банкомату во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 08:00
Полная и окончательная денацификация Украины: Россия вновь поможет Европе
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
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