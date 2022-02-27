https://ria.ru/20220227/nato-1775449272.html

Советник Асада: Запад не оставил России выбора, продолжив расширение НАТО

Советник Асада: Запад не оставил России выбора, продолжив расширение НАТО - РИА Новости, 27.02.2022

Советник Асада: Запад не оставил России выбора, продолжив расширение НАТО

Страны Запада не оставили России выбора в принятии решения по Украине, продолжив расширение НАТО на восток, заявила советник президента Сирии Бусейна Шаабан. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T23:49

2022-02-27T23:49

2022-02-27T23:49

в мире

россия

турция

украина

владимир путин

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БЕЙРУТ, 27 фев - РИА Новости. Страны Запада не оставили России выбора в принятии решения по Украине, продолжив расширение НАТО на восток, заявила советник президента Сирии Бусейна Шаабан.Советник сирийского лидера отметила, что в будущем всем странам, вставшим против России в ситуации на Украине, придется нести ответственность, в том числе и Турция своей позицией вредит российско-турецким отношениям."Запад использует средства для искажения образа России и достижения собственных целей", - добавила Шаабан.По ее словам, Россия могла бы понести еще более серьезные потери, не приняв решение о начале спецоперации на Украине сейчас."Россия понесла бы более серьезные потери, если бы не приняла это решение", - цитирует слова Шаабан сирийское государственное агентство телерадиовещания.По мнению советника сирийского лидера, никто в мире не может сейчас предугадать чем закончиться сложившийся кризис.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775441390.html

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Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире, россия, турция, украина, владимир путин