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Советник Асада: Запад не оставил России выбора, продолжив расширение НАТО
Советник Асада: Запад не оставил России выбора, продолжив расширение НАТО - РИА Новости, 27.02.2022
Советник Асада: Запад не оставил России выбора, продолжив расширение НАТО
Страны Запада не оставили России выбора в принятии решения по Украине, продолжив расширение НАТО на восток, заявила советник президента Сирии Бусейна Шаабан. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T23:49
2022-02-27T23:49
в мире
россия
турция
украина
владимир путин
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БЕЙРУТ, 27 фев - РИА Новости. Страны Запада не оставили России выбора в принятии решения по Украине, продолжив расширение НАТО на восток, заявила советник президента Сирии Бусейна Шаабан.Советник сирийского лидера отметила, что в будущем всем странам, вставшим против России в ситуации на Украине, придется нести ответственность, в том числе и Турция своей позицией вредит российско-турецким отношениям."Запад использует средства для искажения образа России и достижения собственных целей", - добавила Шаабан.По ее словам, Россия могла бы понести еще более серьезные потери, не приняв решение о начале спецоперации на Украине сейчас."Россия понесла бы более серьезные потери, если бы не приняла это решение", - цитирует слова Шаабан сирийское государственное агентство телерадиовещания.По мнению советника сирийского лидера, никто в мире не может сейчас предугадать чем закончиться сложившийся кризис.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
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Ангелина Орехова
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в мире, россия, турция, украина, владимир путин
23:49 27.02.2022
 
Советник Асада: Запад не оставил России выбора, продолжив расширение НАТО

Советник Асада: Запад не оставил России выбора, продолжив расширение НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕЙРУТ, 27 фев - РИА Новости. Страны Запада не оставили России выбора в принятии решения по Украине, продолжив расширение НАТО на восток, заявила советник президента Сирии Бусейна Шаабан.
"Запад не выполнил своих обязательств по нераспространению НАТО на восток, и у России не осталось выбора", - цитирует слова Шаабан сирийское государственное агентство теле- и радиовещания.
Советник сирийского лидера отметила, что в будущем всем странам, вставшим против России в ситуации на Украине, придется нести ответственность, в том числе и Турция своей позицией вредит российско-турецким отношениям.
"Запад использует средства для искажения образа России и достижения собственных целей", - добавила Шаабан.
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
По ее словам, Россия могла бы понести еще более серьезные потери, не приняв решение о начале спецоперации на Украине сейчас.
"Россия понесла бы более серьезные потери, если бы не приняла это решение", - цитирует слова Шаабан сирийское государственное агентство телерадиовещания.
По мнению советника сирийского лидера, никто в мире не может сейчас предугадать чем закончиться сложившийся кризис.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 22:51
Евросоюз ввел новые санкции против России
Опубликовано: Ангелина Орехова
 
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