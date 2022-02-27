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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/nato-1775406566.html
Для вступления Украины в НАТО требуется консенсус, заявил глава альянса
Для вступления Украины в НАТО требуется консенсус, заявил глава альянса - РИА Новости, 27.02.2022
Для вступления Украины в НАТО требуется консенсус, заявил глава альянса
НАТО поддерживает стремление Украины присоединиться к альянсу, но для ее вступления требуется консенсус всех стран-членов, заявил в воскресенье генеральный... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T18:00
2022-02-27T18:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
киев
украина
нато
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ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. НАТО поддерживает стремление Украины присоединиться к альянсу, но для ее вступления требуется консенсус всех стран-членов, заявил в воскресенье генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.Затрагивая тему возможного вступления Украины в альянс, он отметил, что этот вопрос может решить только Киев и страны НАТО."Мы поддерживаем усилия Украины по продвижению в НАТО… Однако, в конечном счете, нам необходим консенсус всех 30 стран. Наше послание к России состоит в том, что именно Украина решает, стремиться ей вступать в НАТО или нет", - указал Столтенберг, добавив, что НАТО считает Украину своим ценным партнером и продолжит оказывать ей поддержку.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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в мире, россия, киев, украина, нато
18:00 27.02.2022 (обновлено: 18:27 27.02.2022)
 
Для вступления Украины в НАТО требуется консенсус, заявил глава альянса

Глава НАТО Столтенберг заявил, что для вступления Украины в альянс требуется консенсус

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. НАТО поддерживает стремление Украины присоединиться к альянсу, но для ее вступления требуется консенсус всех стран-членов, заявил в воскресенье генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Затрагивая тему возможного вступления Украины в альянс, он отметил, что этот вопрос может решить только Киев и страны НАТО.
"Мы поддерживаем усилия Украины по продвижению в НАТО… Однако, в конечном счете, нам необходим консенсус всех 30 стран. Наше послание к России состоит в том, что именно Украина решает, стремиться ей вступать в НАТО или нет", - указал Столтенберг, добавив, что НАТО считает Украину своим ценным партнером и продолжит оказывать ей поддержку.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 17:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
НАТО нарастит поставки оружия Украине
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияКиевУкраинаНАТО
 
 
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