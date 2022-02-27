https://ria.ru/20220227/nato-1775406566.html
Для вступления Украины в НАТО требуется консенсус, заявил глава альянса
Для вступления Украины в НАТО требуется консенсус, заявил глава альянса - РИА Новости, 27.02.2022
Для вступления Украины в НАТО требуется консенсус, заявил глава альянса
НАТО поддерживает стремление Украины присоединиться к альянсу, но для ее вступления требуется консенсус всех стран-членов, заявил в воскресенье генеральный... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T18:00
2022-02-27T18:00
2022-02-27T18:27
обострение ситуации в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. НАТО поддерживает стремление Украины присоединиться к альянсу, но для ее вступления требуется консенсус всех стран-членов, заявил в воскресенье генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.Затрагивая тему возможного вступления Украины в альянс, он отметил, что этот вопрос может решить только Киев и страны НАТО."Мы поддерживаем усилия Украины по продвижению в НАТО… Однако, в конечном счете, нам необходим консенсус всех 30 стран. Наше послание к России состоит в том, что именно Украина решает, стремиться ей вступать в НАТО или нет", - указал Столтенберг, добавив, что НАТО считает Украину своим ценным партнером и продолжит оказывать ей поддержку.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220227/nato-1775405782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, украина, нато
18:00 27.02.2022 (обновлено: 18:27 27.02.2022)
Для вступления Украины в НАТО требуется консенсус, заявил глава альянса
Глава НАТО Столтенберг заявил, что для вступления Украины в альянс требуется консенсус