https://ria.ru/20220227/nato-1775406566.html

Для вступления Украины в НАТО требуется консенсус, заявил глава альянса

Для вступления Украины в НАТО требуется консенсус, заявил глава альянса - РИА Новости, 27.02.2022

Для вступления Украины в НАТО требуется консенсус, заявил глава альянса

НАТО поддерживает стремление Украины присоединиться к альянсу, но для ее вступления требуется консенсус всех стран-членов, заявил в воскресенье генеральный... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T18:00

2022-02-27T18:00

2022-02-27T18:27

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ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. НАТО поддерживает стремление Украины присоединиться к альянсу, но для ее вступления требуется консенсус всех стран-членов, заявил в воскресенье генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.Затрагивая тему возможного вступления Украины в альянс, он отметил, что этот вопрос может решить только Киев и страны НАТО."Мы поддерживаем усилия Украины по продвижению в НАТО… Однако, в конечном счете, нам необходим консенсус всех 30 стран. Наше послание к России состоит в том, что именно Украина решает, стремиться ей вступать в НАТО или нет", - указал Столтенберг, добавив, что НАТО считает Украину своим ценным партнером и продолжит оказывать ей поддержку.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/nato-1775405782.html

россия

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев, украина, нато