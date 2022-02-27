https://ria.ru/20220227/nato-1775406122.html

НАТО не видит в России неизбежную угрозу, заявил Столтенберг

НАТО не видит в России неизбежную угрозу, заявил Столтенберг - РИА Новости, 27.02.2022

НАТО не видит в России неизбежную угрозу, заявил Столтенберг

НАТО не видит в России "неизбежную" угрозу своей безопасности, однако отмечает, что ее действия стали заметно более "агрессивными", заявил в воскресенье... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T17:55

2022-02-27T17:55

2022-02-27T18:26

в мире

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ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. НАТО не видит в России "неизбежную" угрозу своей безопасности, однако отмечает, что ее действия стали заметно более "агрессивными", заявил в воскресенье генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг."Мы не видим немедленную угрозу, но мы видим куда более агрессивную Россию, которая бросает вызов нашим основополагающим ценностям в вопросах безопасности, используя силу против Украины, а также угрожая союзникам по НАТО", - сказал Столтенберг в интервью телеканалу CNN.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/putin-1775390301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, нато, ситуация в днр и лнр