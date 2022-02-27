Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/nato-1775406122.html
НАТО не видит в России неизбежную угрозу, заявил Столтенберг
НАТО не видит в России неизбежную угрозу, заявил Столтенберг - РИА Новости, 27.02.2022
НАТО не видит в России неизбежную угрозу, заявил Столтенберг
НАТО не видит в России "неизбежную" угрозу своей безопасности, однако отмечает, что ее действия стали заметно более "агрессивными", заявил в воскресенье... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T17:55
2022-02-27T18:26
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767538250_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_0fb8047152c09be6230a35e5086cfefb.jpg
ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. НАТО не видит в России "неизбежную" угрозу своей безопасности, однако отмечает, что ее действия стали заметно более "агрессивными", заявил в воскресенье генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг."Мы не видим немедленную угрозу, но мы видим куда более агрессивную Россию, которая бросает вызов нашим основополагающим ценностям в вопросах безопасности, используя силу против Украины, а также угрожая союзникам по НАТО", - сказал Столтенберг в интервью телеканалу CNN.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/putin-1775390301.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767538250_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_249b253c049ddafbc4d695148de47712.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, нато, ситуация в днр и лнр
17:55 27.02.2022 (обновлено: 18:26 27.02.2022)
 
НАТО не видит в России неизбежную угрозу, заявил Столтенберг

Глава НАТО Столтенберг заявил, что действия России стали заметно более агрессивными

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. НАТО не видит в России "неизбежную" угрозу своей безопасности, однако отмечает, что ее действия стали заметно более "агрессивными", заявил в воскресенье генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Мы не видим немедленную угрозу, но мы видим куда более агрессивную Россию, которая бросает вызов нашим основополагающим ценностям в вопросах безопасности, используя силу против Украины, а также угрожая союзникам по НАТО", - сказал Столтенберг в интервью телеканалу CNN.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 16:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин указал на агрессивные высказывания НАТО в адрес России
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала