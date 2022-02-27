https://ria.ru/20220227/nato-1775406122.html
НАТО не видит в России неизбежную угрозу, заявил Столтенберг
НАТО не видит в России неизбежную угрозу, заявил Столтенберг - РИА Новости, 27.02.2022
НАТО не видит в России неизбежную угрозу, заявил Столтенберг
НАТО не видит в России "неизбежную" угрозу своей безопасности, однако отмечает, что ее действия стали заметно более "агрессивными", заявил в воскресенье... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T17:55
2022-02-27T17:55
2022-02-27T18:26
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. НАТО не видит в России "неизбежную" угрозу своей безопасности, однако отмечает, что ее действия стали заметно более "агрессивными", заявил в воскресенье генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг."Мы не видим немедленную угрозу, но мы видим куда более агрессивную Россию, которая бросает вызов нашим основополагающим ценностям в вопросах безопасности, используя силу против Украины, а также угрожая союзникам по НАТО", - сказал Столтенберг в интервью телеканалу CNN.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, нато, ситуация в днр и лнр
17:55 27.02.2022 (обновлено: 18:26 27.02.2022)
НАТО не видит в России неизбежную угрозу, заявил Столтенберг
Глава НАТО Столтенберг заявил, что действия России стали заметно более агрессивными