https://ria.ru/20220227/nato-1775405782.html

НАТО нарастит поставки оружия Украине

НАТО нарастит поставки оружия Украине - РИА Новости, 27.02.2022

НАТО нарастит поставки оружия Украине

НАТО наращивает поставки Украине противотанковых и противовоздушных систем, а также боеприпасов, заявил в воскресенье генеральный секретарь альянса Йенс... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T17:51

2022-02-27T17:51

2022-02-27T18:14

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772217559_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_a72938caa93893c5d67ab95a97288e46.jpg

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. НАТО наращивает поставки Украине противотанковых и противовоздушных систем, а также боеприпасов, заявил в воскресенье генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг."Мы продолжаем увеличивать нашу поддержку, поставляя Украине больше противотанковых, противовоздушных систем и боеприпасов, чтобы страна могла эффективно обеспечить свою защиту", - сказал Столтенберг в интервью телеканалу CNN.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/nato-1775406122.html

https://ria.ru/20220227/putin-1775390301.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс