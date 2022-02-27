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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/nato-1775405782.html
НАТО нарастит поставки оружия Украине
НАТО нарастит поставки оружия Украине - РИА Новости, 27.02.2022
НАТО нарастит поставки оружия Украине
НАТО наращивает поставки Украине противотанковых и противовоздушных систем, а также боеприпасов, заявил в воскресенье генеральный секретарь альянса Йенс... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T17:51
2022-02-27T18:14
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. НАТО наращивает поставки Украине противотанковых и противовоздушных систем, а также боеприпасов, заявил в воскресенье генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг."Мы продолжаем увеличивать нашу поддержку, поставляя Украине больше противотанковых, противовоздушных систем и боеприпасов, чтобы страна могла эффективно обеспечить свою защиту", - сказал Столтенберг в интервью телеканалу CNN.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/nato-1775406122.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
17:51 27.02.2022 (обновлено: 18:14 27.02.2022)
 
НАТО нарастит поставки оружия Украине

НАТО нарастит поставки Украине противовоздушных и противотанковых систем

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь
Украинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. НАТО наращивает поставки Украине противотанковых и противовоздушных систем, а также боеприпасов, заявил в воскресенье генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Мы продолжаем увеличивать нашу поддержку, поставляя Украине больше противотанковых, противовоздушных систем и боеприпасов, чтобы страна могла эффективно обеспечить свою защиту", - сказал Столтенберг в интервью телеканалу CNN.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 17:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
НАТО не видит в России неизбежную угрозу, заявил Столтенберг
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 16:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин указал на агрессивные высказывания НАТО в адрес России
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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