Свыше тысячи французских военных укрепят восточный фланг НАТО
Свыше тысячи французских военных будут участвовать в укреплении восточного фланга НАТО
© AP Photo / Yoan Valat/Pool PhotoПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время военных учений французской армии
© AP Photo / Yoan Valat/Pool Photo
Президент Франции Эммануэль Макрон во время военных учений французской армии
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Более 9,5 тысячи военных Франции будут мобилизованы или приведены в боевую готовность из-за ситуации на Украине, из их числа 1,5 тысячи солдат будут участвовать в миссиях по укреплению НАТО на восточном фланге, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на генштаб.
По его данным, около 500 французских военных будут дислоцированы в Румынии. В Эстонии уже находятся 300 французских солдат и еще около 100 приедут в сопровождении четырех истребителей Mirage 2000-5, которые, как заявил военный источник агентства, предназначены для "укрепления противовоздушной обороны стран Балтии". Около 600 военных также задействованы для совершения полетов над Польшей, с 24 февраля Франция участвует в "защите польского неба" и выполняет два вылета в день.
"Более 1,5 тысячи французских солдат будут непосредственно участвовать в миссиях по укреплению позиции НАТО на восточном фланге", — заявил источник агентства в генштабе Франции.
Кроме того, примерно 8 тысяч французских военных находятся "в состоянии боевой готовности в составе сил быстрого реагирования НАТО", отметил источник.
25 февраля, 20:53Шольц заявил о необходимости укрепления восточного фланга НАТО
Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Опубликовано: Павел Стуков