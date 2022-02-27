Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/nato-1775319986.html
Свыше тысячи французских военных укрепят восточный фланг НАТО
Свыше тысячи французских военных укрепят восточный фланг НАТО - РИА Новости, 27.02.2022
Свыше тысячи французских военных укрепят восточный фланг НАТО
Более 9,5 тысячи военных Франции будут мобилизованы или приведены в боевую готовность из-за ситуации на Украине, из их числа 1,5 тысячи солдат будут участвовать РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T01:55
2022-02-27T01:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
нато
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153221/68/1532216827_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_d63c73d095d63ff6abeabef0d523735f.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Более 9,5 тысячи военных Франции будут мобилизованы или приведены в боевую готовность из-за ситуации на Украине, из их числа 1,5 тысячи солдат будут участвовать в миссиях по укреплению НАТО на восточном фланге, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на генштаб.По его данным, около 500 французских военных будут дислоцированы в Румынии. В Эстонии уже находятся 300 французских солдат и еще около 100 приедут в сопровождении четырех истребителей Mirage 2000-5, которые, как заявил военный источник агентства, предназначены для "укрепления противовоздушной обороны стран Балтии". Около 600 военных также задействованы для совершения полетов над Польшей, с 24 февраля Франция участвует в "защите польского неба" и выполняет два вылета в день."Более 1,5 тысячи французских солдат будут непосредственно участвовать в миссиях по укреплению позиции НАТО на восточном фланге", — заявил источник агентства в генштабе Франции.Кроме того, примерно 8 тысяч французских военных находятся "в состоянии боевой готовности в составе сил быстрого реагирования НАТО", отметил источник.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/sholts-1775165575.html
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Павел Стуков
Павел Стуков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153221/68/1532216827_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_3997cae96aaf404deee17d4430b6b42a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, нато, франция
01:55 27.02.2022
 
Свыше тысячи французских военных укрепят восточный фланг НАТО

Свыше тысячи французских военных будут участвовать в укреплении восточного фланга НАТО

© AP Photo / Yoan Valat/Pool PhotoПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время военных учений французской армии
Президент Франции Эммануэль Макрон во время военных учений французской армии - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© AP Photo / Yoan Valat/Pool Photo
Президент Франции Эммануэль Макрон во время военных учений французской армии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Более 9,5 тысячи военных Франции будут мобилизованы или приведены в боевую готовность из-за ситуации на Украине, из их числа 1,5 тысячи солдат будут участвовать в миссиях по укреплению НАТО на восточном фланге, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на генштаб.
По его данным, около 500 французских военных будут дислоцированы в Румынии. В Эстонии уже находятся 300 французских солдат и еще около 100 приедут в сопровождении четырех истребителей Mirage 2000-5, которые, как заявил военный источник агентства, предназначены для "укрепления противовоздушной обороны стран Балтии". Около 600 военных также задействованы для совершения полетов над Польшей, с 24 февраля Франция участвует в "защите польского неба" и выполняет два вылета в день.
"Более 1,5 тысячи французских солдат будут непосредственно участвовать в миссиях по укреплению позиции НАТО на восточном фланге", — заявил источник агентства в генштабе Франции.
Кроме того, примерно 8 тысяч французских военных находятся "в состоянии боевой готовности в составе сил быстрого реагирования НАТО", отметил источник.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 20:53
Шольц заявил о необходимости укрепления восточного фланга НАТО
Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Павел Стуков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияНАТОФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала