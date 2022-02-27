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Свыше тысячи французских военных укрепят восточный фланг НАТО

Свыше тысячи французских военных укрепят восточный фланг НАТО - РИА Новости, 27.02.2022

Свыше тысячи французских военных укрепят восточный фланг НАТО

Более 9,5 тысячи военных Франции будут мобилизованы или приведены в боевую готовность из-за ситуации на Украине, из их числа 1,5 тысячи солдат будут участвовать РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T01:55

2022-02-27T01:55

2022-02-27T01:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

нато

франция

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Более 9,5 тысячи военных Франции будут мобилизованы или приведены в боевую готовность из-за ситуации на Украине, из их числа 1,5 тысячи солдат будут участвовать в миссиях по укреплению НАТО на восточном фланге, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на генштаб.По его данным, около 500 французских военных будут дислоцированы в Румынии. В Эстонии уже находятся 300 французских солдат и еще около 100 приедут в сопровождении четырех истребителей Mirage 2000-5, которые, как заявил военный источник агентства, предназначены для "укрепления противовоздушной обороны стран Балтии". Около 600 военных также задействованы для совершения полетов над Польшей, с 24 февраля Франция участвует в "защите польского неба" и выполняет два вылета в день."Более 1,5 тысячи французских солдат будут непосредственно участвовать в миссиях по укреплению позиции НАТО на восточном фланге", — заявил источник агентства в генштабе Франции.Кроме того, примерно 8 тысяч французских военных находятся "в состоянии боевой готовности в составе сил быстрого реагирования НАТО", отметил источник.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/sholts-1775165575.html

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Павел Стуков

Павел Стуков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

в мире, россия, нато, франция