Верховная рада попросила украинцев заплатить налоги авансом
Верховная рада попросила украинцев заплатить налоги авансом
Здание Верховной рады Украины в Киеве
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Верховная рада Украины попросила налогоплательщиков делать авансовые платежи в связи с российской военной операцией по демилитаризации Украины.
"Сегодня на своем заседании комитет Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял решение обратиться к плательщикам налогов по возможности осуществлять авансовые платежи и сборы в связи с активными боевыми действиями в Украине", - говорится в Telegram-канале Верховной рады.
В четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Александра Покровская