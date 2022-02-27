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Верховная рада попросила украинцев заплатить налоги авансом
Верховная рада попросила украинцев заплатить налоги авансом - РИА Новости, 27.02.2022
Верховная рада попросила украинцев заплатить налоги авансом
Верховная рада Украины попросила налогоплательщиков делать авансовые платежи в связи с российской военной операцией по демилитаризации Украины. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T22:17
2022-02-27T22:17
в мире
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Верховная рада Украины попросила налогоплательщиков делать авансовые платежи в связи с российской военной операцией по демилитаризации Украины."Сегодня на своем заседании комитет Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял решение обратиться к плательщикам налогов по возможности осуществлять авансовые платежи и сборы в связи с активными боевыми действиями в Украине", - говорится в Telegram-канале Верховной рады.В четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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Александра Покровская
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в мире, украина, верховная рада украины
22:17 27.02.2022
 
Верховная рада попросила украинцев заплатить налоги авансом

Верховная рада попросила украинцев заплатить налоги авансом

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Верховная рада Украины попросила налогоплательщиков делать авансовые платежи в связи с российской военной операцией по демилитаризации Украины.
"Сегодня на своем заседании комитет Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял решение обратиться к плательщикам налогов по возможности осуществлять авансовые платежи и сборы в связи с активными боевыми действиями в Украине", - говорится в Telegram-канале Верховной рады.
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Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
В четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Александра Покровская
 
В миреУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
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