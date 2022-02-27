https://ria.ru/20220227/nalogi-1775437449.html

Верховная рада попросила украинцев заплатить налоги авансом

Верховная рада попросила украинцев заплатить налоги авансом - РИА Новости, 27.02.2022

Верховная рада попросила украинцев заплатить налоги авансом

Верховная рада Украины попросила налогоплательщиков делать авансовые платежи в связи с российской военной операцией по демилитаризации Украины. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T22:17

2022-02-27T22:17

2022-02-27T22:17

в мире

украина

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/74/1549027487_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c62685d0ad928b29c5731da4bc1e1f21.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Верховная рада Украины попросила налогоплательщиков делать авансовые платежи в связи с российской военной операцией по демилитаризации Украины."Сегодня на своем заседании комитет Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял решение обратиться к плательщикам налогов по возможности осуществлять авансовые платежи и сборы в связи с активными боевыми действиями в Украине", - говорится в Telegram-канале Верховной рады.В четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Покровская

Александра Покровская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, украина, верховная рада украины