Белый дом: Запад прорабатывает "модальность" санкций против российского ЦБ
Белый дом: Запад прорабатывает "модальность" санкций против российского Центробанка
Здание Центрального банка РФ в Москве
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Западные страны еще прорабатывают "модальность" санкций против российского Центробанка в поисках наиболее эффективных путей лишить его возможности использования золотовалютных резервов для поддержки рубля, сказал высокопоставленный представитель американской администрации.
"Мы все еще финализируем эту конкретную модальность исполнения санкций против Центробанка. Они могут затронуть как вливания, которые разрешено проводить российскому Центральному банку, так и активы, которые у них есть", - сказал он в ходе телефонного брифинга.
Чиновник напомнил, что в распоряжении ЦБ РФ есть 630 миллиардов долларов золотовалютных резервов, которые могут теоретически быть проданы для поддержки рубля.
"То, что делает эта мера - не дает России взаимодействовать с западными банками, американскими банками, европейскими, британскими, без чего невозможны интервенции на валютных рынках. Он должен покупать рубль и продавать золотовалютные резервы для поддержки своей валюты", - объяснил он.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
Опубликовано: Максим Горбачев