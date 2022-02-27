https://ria.ru/20220227/minoborony-1775418655.html

Минобороны сообщило о жертвах и раненых во время спецоперации на Украине

Минобороны сообщило о жертвах и раненых во время спецоперации на Украине - РИА Новости, 27.02.2022

Минобороны сообщило о жертвах и раненых во время спецоперации на Украине

В результате военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с российской стороны есть погибшие и раненые, заявил официальный представитель... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T19:40

2022-02-27T19:40

2022-02-27T20:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В результате военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с российской стороны есть погибшие и раненые, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.Представитель военного ведомства также подчеркнул, что российская сторона будет достойно относиться ко всем украинским военнослужащим, которые сложат оружие."Понимаем, что они давали присягу народу Украины. Все сложившие оружие и прекратившие сопротивление будут возвращены своим семьям", — добавил Конашенков.Всего, по данным Минобороны, российские военные поразили 1067 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 27 пунктов управления и узлов связи, 38 зенитных ракетных комплексов С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 56 радиолокационных станций.Операция по демилитаризации УкраиныПутин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

https://ria.ru/20220225/dnr-1774991116.html

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2022

Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире