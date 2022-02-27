https://ria.ru/20220227/minoborony-1775418655.html
Минобороны сообщило о жертвах и раненых во время спецоперации на Украине
Минобороны сообщило о жертвах и раненых во время спецоперации на Украине - РИА Новости, 27.02.2022
Минобороны сообщило о жертвах и раненых во время спецоперации на Украине
В результате военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с российской стороны есть погибшие и раненые, заявил официальный представитель... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T19:40
2022-02-27T19:40
2022-02-27T20:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В результате военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с российской стороны есть погибшие и раненые, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.Представитель военного ведомства также подчеркнул, что российская сторона будет достойно относиться ко всем украинским военнослужащим, которые сложат оружие."Понимаем, что они давали присягу народу Украины. Все сложившие оружие и прекратившие сопротивление будут возвращены своим семьям", — добавил Конашенков.Всего, по данным Минобороны, российские военные поразили 1067 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 27 пунктов управления и узлов связи, 38 зенитных ракетных комплексов С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 56 радиолокационных станций.Операция по демилитаризации УкраиныПутин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
https://ria.ru/20220225/dnr-1774991116.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире
19:40 27.02.2022 (обновлено: 20:33 27.02.2022)
Минобороны сообщило о жертвах и раненых во время спецоперации на Украине
Минобороны сообщило о жертвах и раненых во время спецоперации на Украине
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости.
В результате военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с российской стороны есть погибшие и раненые, заявил
официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил".
Игорь Конашенков
официальный представитель Минобороны России
Представитель военного ведомства также подчеркнул, что российская сторона будет достойно относиться ко всем украинским военнослужащим, которые сложат оружие.
"Понимаем, что они давали присягу народу Украины
. Все сложившие оружие и прекратившие сопротивление будут возвращены своим семьям", — добавил Конашенков.
Всего, по данным Минобороны, российские военные поразили 1067 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 27 пунктов управления и узлов связи, 38 зенитных ракетных комплексов С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 56 радиолокационных станций.
Операция по демилитаризации Украины
Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик
с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР
и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия
не собирается оккупировать соседнюю страну.
Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.