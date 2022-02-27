https://ria.ru/20220227/minoborony-1775338809.html
"Азов" накануне ударил по школе в Мариуполе, заявили в Минобороны
"Азов" накануне ударил по школе в Мариуполе, заявили в Минобороны - РИА Новости, 27.02.2022
"Азов" накануне ударил по школе в Мариуполе, заявили в Минобороны
Украинские националисты из батальона "Азов" в субботу нанесли удары системами "Град" по Сартане в пригороде Мариуполя и по мариупольской школе, заявил... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T09:07
2022-02-27T09:07
2022-02-27T10:26
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украинские националисты из батальона "Азов" в субботу нанесли удары системами "Град" по Сартане в пригороде Мариуполя и по мариупольской школе, заявил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.В результате обстрела пострадали жилые дома, есть жертвы среди мирного населения."26 февраля с 16.00 до 16.20 украинские националисты из батальона "Азов" нанесли удары реактивными системами залпового огня "Град" по жилым кварталам населенного пункта Сартана в пригороде Мариуполя и по школе №8 города Мариуполь", — сказал Конашенков.Он отметил, что Минобороны России предупреждало о подготовке украинскими националистами подобных провокаций.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Конашенков о военной операции на Украине: "Продвижение вглубь обороны с начала операции составило 52 километра"
Войска ЛНР и ДНР при поддержке Вооруженных сил РФ отбили у украинских войск новые населенные пункты, сообщил журналистам представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-02-27T09:07
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РИА Новости
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в мире, украина, мариуполь, россия, сартана
09:07 27.02.2022 (обновлено: 10:26 27.02.2022)
"Азов" накануне ударил по школе в Мариуполе, заявили в Минобороны
Минобороны сообщило об обстреле батальоном "Азов" системами "Град" пригорода Мариуполя